Серена Уильямс беременна первенцем

Серена Уильямс
 

Серена Уильямс. Фото: AP/Scanpix

Легендарная американская теннисистка 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема Серена Уильямс заявила о своей беременности. Для 35-летней теннисистки это будет первый ребенок.

Экс-первая ракетка мира через приложение Snapchat опубликовала свое фото в желтом купальнике, на котором видно ее животик. «20 недель» – подписала фото Уильямс, рассказав о сроке беременности.

Фото: скриншот Snapchat

Отцом ребенка стал американский предприниматель армянского происхождения, основатель социального новостного сайта Reddit Алексис Оганян, с которым теннисистка обручилась в декабре. Информация о его отношениях с Уильямс впервые появилась осенью-2015.

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Серена Уильямс - одна из самых успешных и титулованных теннисисток мира, в частности на ее счету четыре олимпийских золота и пять побед на итоговых турнирах WTA, 22 побед на турнирах Большого шлема. На данный момент она занимает второе место в рейтинге WTA, хотя долгое время была первой ракеткой мира.


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