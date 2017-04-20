17-летний гонщик «Формулы-4» лишился обеих ног в результате аварии

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В минувшие выходные в Великобритании в гонке «Формулы-4» на трассе «Донингтон-парк» в тяжелейшую аварию попал 17-летний британский пилот команды JHR Developments Билли Монгер. Врачи были вынуждены ампутировать ему обе ноги, сообщает The Independent.

По ходу гонки, которая проходила во влажных условиях, Монгер на выходе из скоростного поворота врезался в неожиданно остановившийся перед ним болид финна Патрика Пасмы из команды Carlin.

Тот резко сбросил скорость из-за технических неполадок, и у следовавшего сзади британца практически не было времени на торможение.

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В результате столкновения кокпит машины Монгера оказался разрушен.

Пилота извлекали из покореженной капсулы в течение почти двух часов,

после чего он был отправлен на вертолете в Королевский медицинский госпиталь в Ноттингеме. Гонщик Carlin серьезных травм не получил, передает Autosport.com.

Видео

В больнице врачам пришлось ампутировать молодому пилоту обе ноги ниже колен, а затем ввести его в кому. Сейчас состояние пострадавшего критическое, но стабильное.

Семья Билли, а также команда JHR Developments объявили сбор средств в размере 260 тысяч фунтов на его лечение и реабилитацию, а также на возвращение к полноценной, активной жизни. Крупные суммы уже перевели пилоты «Формулы-1» Дженсон Баттон и Льюис Хэмилтон.

Монгер проводил свой второй сезон в «Формуле-4» и шел на шестом месте в общем зачете, дважды поднявшись на подиум в пяти первых гонках.



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