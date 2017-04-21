Диктор объявил минуту молчания в память о футболисте. Тот был на поле

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Перед матчем кубка Либертадорес между колумбийскими футбольными клубами «Санта-Фе» и «Сантос» диктор объявил минуту молчания в честь умершего футболиста. Но назвал неправильное имя.

«Дамы и господа. Просим почтить минутой молчания память Рикардо Оливьеры, игрока «Сантоса«», — объявил диктор. После этого начал играть похоронный марш.

Но Оливьера жив и в это время находился на поле. Диктор перепутал — на матче должны был почтить память бывшего футболиста Алешандре де Карвальо Канеко, умершего от рака.

Реклама

Facebook

Но, кажется, ошибку никто не заметил. По крайней мере, Оливьера не расслышал свое имя. «Если честно, я не слышал этого, я не осознал этого. Посмотрю на это потом», — заявил футболист.

«Санта-Фе» и «Сантос» сыграли вничью, 0:0.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR
Земля
Земля, Alsviķu pag., 890999 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Клиентки брачного агентства Сябитовой подали на нее заявление в Showbiz

Клиентки брачного агентства Сябитовой подали на нее заявление в

Корабль «Союз МС-04» запустили к МКС Hi-Tech

Корабль «Союз МС-04» запустили к МКС

ФОТО: Чемпион Майрис Бриедис показал свою семью на отдыхе Showbiz

ФОТО: Чемпион Майрис Бриедис показал свою семью на отдыхе

Медики назвали продукт, который поможет защитить зубы от кариеса Wo&Men

Медики назвали продукт, который поможет защитить зубы от кариеса

Как Латвия запускала ракету в космос Hi-Tech

Как Латвия запускала ракету в космос

Футбол

Курьезы

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A
GRĀMATVEDI
GRĀMATVEDI
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 