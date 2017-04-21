Диктор объявил минуту молчания в память о футболисте. Тот был на поле

Перед матчем кубка Либертадорес между колумбийскими футбольными клубами «Санта-Фе» и «Сантос» диктор объявил минуту молчания в честь умершего футболиста. Но назвал неправильное имя.

«Дамы и господа. Просим почтить минутой молчания память Рикардо Оливьеры, игрока «Сантоса«», — объявил диктор. После этого начал играть похоронный марш.

Но Оливьера жив и в это время находился на поле. Диктор перепутал — на матче должны был почтить память бывшего футболиста Алешандре де Карвальо Канеко, умершего от рака.

Реклама

Facebook

Но, кажется, ошибку никто не заметил. По крайней мере, Оливьера не расслышал свое имя. «Если честно, я не слышал этого, я не осознал этого. Посмотрю на это потом», — заявил футболист.

«Санта-Фе» и «Сантос» сыграли вничью, 0:0.