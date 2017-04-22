Сын Роналду забил со штрафного в стиле отца

Сын нападающего мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил мяч со штрафного в стиле своего отца в матче детских команд. Видеозапись опубликована в аккаунте спортсмена в Instagram.

Во время встречи соперник нарушил правила на Роналду-младшем. Пострадавший решил исполнить удар самостоятельно. Он сделал несколько шагов назад и широко расставил ноги, повторив действия отца, которые тот выполняет, готовясь ударить со штрафного. В результате мальчик отправил мяч в ворота.

Видео

so proud of my little man❤️what a goal👌👀⚽️siii A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Apr 21, 2017 at 2:07pm PDT

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