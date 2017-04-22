Сборная Латвии по хоккею уступила в субботней проверочной игре команде Франции со счетом 4:6 (0:1, 2:4, 2:1). Для нашего вратаря Эдгара Масальского это была прощальная игра.

Напомним, что в пятницу сборная Латвии по хоккею в «Арена Рига» провела первый проверочный матч против сборной Франции. Упорнейшая борьба завершилась при минимальном преимуществе латвийцев, которые сумели переиграть противника со счетом 2:1

Сама же игра завершилась трогательной церемонией, посвященной нашему вратарю, - пишет rus.lsm.lv. Теплые слова капитана сборной Каспара Даугавиньша, признание со стороны Латвийской хоккейной федерации (Айгар Калвитис) и Латвийского Олимпийского комитета (Жорж Тикмерс и Эйнар Фогелис), демонстрация специального видеоролика, посвященного спортсмену и картина от известного художника в подарок, были к месту. Проводы вратаря из сборной Латвии, как говорится в таких случаях, прошли в домашней обстановке, которую обеспечили наши хоккейные болельщики. «Спасибо» пришли в этот субботний вечер сказать более 7000 человек. Тут же на льду стояла вся семья Масальскиса — жена и трое детей.

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Традиция провожать своих игроков из сборной таким вот замечательным образом, по человечески, не должна прерываться.

«Пусть у сборной Латвии в Кельне все получится», — пожелал напоследок своей команде Масальскис, который впервые за долгие годы будет наблюдать за чемпионатом мира как рядовой зритель.



































































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Как уже писал Русский TVNET, многолетний голкипер сборной Латвии заявил о завершении карьеры в сборной после олимпийского квалификационного турнира в 2016 году. Карьеру хоккеиста вратарь пока заканчивать не собирается.

«Пришло время поставить точку на игре в сборной Латвии. У имел честь представлять сборную Латвии все эти годы.

Спасибо всем членам команды и болельщикам! Удачи вам!» - заявил Масальскис.

Отметим, что Эдгар Масальскис в составе сборной Латвии дебютировал в 2000 году. На его счету - 15 чемпионатов мира и 4 Олимпиады. В целом, «Эджа» защищал ворота Латвии 8711 минут и 6 секунд, был заявлен на 159 игр. Во время карьеры он провел за сборную 11 «сухих» игр.

Справка

Выступал за латвийские клубы ХК «Лидо Нафта Рига», «Латерна»,ХК Рига,»Металургс» Лиепаяи«Динамо» Рига, российские«Сибирь»,»Нефтяник» Альметьевск,»Югра»и«Лада», шведский «Мёррум ГоиС», чешские«Энергия» Карловы Вары, «Дукла» Йиглава и ИХК Писек, белорусские«Динамо» Минск,»Юность»и«Металлург» Жлобин, немецкие«Фрайбург»и «Дуйсбург», словацкий«Попрад», а также швейцарский«Амбри-Пиотта».

В общей сложности поменял 19 команд, практически не в одной из них не задерживался больше чем на сезон. Исключением служат «Металургс» (Лиепая) - 5 сезонов подряд, «Югра» - 3 сезона подряд и «Динамо» (Рига) - 2 сезона подряд, также 2 сезона в разное время провёл в ХК Рига (1997/98 и 2003/04).

Были в его карьере и такие сезоны, в которых он менял по 3 команды:

2002/03 - «Сибирь», «Металургс» Лиепая и «Мёррум ГоиС»;

2004/05 - «Энергия» Карловы Вары, «Дукла» Йиглава и ИХК Писек;

2006/07 - «Динамо» Минск, «Юность» и «Фрайбург».

Выступал в следующих чемпионатах:

Латвийская хоккейная лига

Восточно-европейская хоккейная лига(ВЕХЛ)

Оллсвенскан

Чешская экстралига

Первая лига Чехии

Белорусская экстралига

Оберлига

Немецкая хоккейная лига

В российскихВХЛ,ПХЛиКХЛ

Словацкая экстралига

Швейцарская национальная лига

Участник Чемпионатов Мира 2002-2013 гг., Зимних Олимпийских Игр 2002, 2006, 2010, 2014 гг.

Лучший вратарьВЕХЛсезона 2001/02 в составе «Металургс» Лиепая.

Один из лучших сезонов Масальскис провёл вальметьевском«Нефтянике» (2005/06): коэффициент надёжности - 1,83 в регулярном сезоне и 1,39 – в плей-офф.

В сентябре 2008 года, вРигебыл избит группой из пяти-шести хулиганов, в результате чего получил перелом ноги.

Является одним из вратарей в КХЛ наряду сИльёй Проскуряковым,Виталием Еремеевым, на счёт которого была записана заброшенная шайба.

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