Юная фигуристка исполнила четверной тулуп, за который не берутся взрослые

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

У целой плеяды российских фигуристок, последнее время делящих между собой призы среди одиночниц на крупных международных турнирах, появилась грозная конкурентка в лице 13-летней Анны Щербаковой.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на страницу IFS Magazine в Twitter, девочка, которая только в следующем сезоне сможет выступать в юниорском Гран-при, выучила и исполнила на тренировке четверной тулуп.

Тренером Щербаковой является наставник двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Этери Тутберидзе.

Реклама

Youtube

Как отмечает телеканал, в настоящее время никто из участниц международных турниров взрослого уровня не исполняет четверных прыжков.

Первой попыталась его исполнить француженка Сурия Бонали на чемпионате мира в 1991 году, однако судьи усмотрели недокрут и не засчитали его. Японка Мики Андо исполняла этот элемент на тренировках, но ни разу не выходила с ним на соревнования - так что четверной тулуп все еще считается не покоренным женщинами.

По мнению ведущей одиночницы современности Евгении Медведевой, которая недавно на командном чемпионате мира в Токио установила три мировых рекорда по набранным баллам, четверной прыжок будет освоен слабым полом в ближайшее время.


Еще по этой теме
Российская фигуристка Медведева уверенно защитила титул чемпионки мира

Российская фигуристка Медведева уверенно защитила титул чемпионки мира

Латвийский фигурист Васильев завоевал путевку на Олимпиаду-2018

Латвийский фигурист Васильев завоевал путевку на Олимпиаду-2018

Фигуристка Аделина Сотникова ушла от своего тренера к Евгению Плющенко

Фигуристка Аделина Сотникова ушла от своего тренера к Евгению Плющенко


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 68000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 33000 EUR

reklama.vesti.lv

А с виду «приличный»! Смотрите, как выглядел Шнуров 20 лет назад Showbiz

А с виду «приличный»! Смотрите, как выглядел Шнуров 20 лет назад

Определено самое опасное время для родов Wo&Men

Определено самое опасное время для родов

ФОТО: Как звезды готовятся к пляжному сезону Showbiz

ФОТО: Как звезды готовятся к пляжному сезону

Стиль Кейт Миддлтон: от джинсов с кедами до костюма от Armani Wo&Men

Стиль Кейт Миддлтон: от джинсов с кедами до костюма от Armani

11 сигналов из космоса, которые могли отправить инопланетяне Hi-Tech

11 сигналов из космоса, которые могли отправить инопланетяне

Фигурное катание

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
DIGITĀLĀ MĀRKETINGA VADĪTĀJS/-A ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTUS/- ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
WEB PROGRAMMĒTĀJS/-A (VAR BŪT PĒ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 