Юная фигуристка исполнила четверной тулуп, за который не берутся взрослые

У целой плеяды российских фигуристок, последнее время делящих между собой призы среди одиночниц на крупных международных турнирах, появилась грозная конкурентка в лице 13-летней Анны Щербаковой.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на страницу IFS Magazine в Twitter, девочка, которая только в следующем сезоне сможет выступать в юниорском Гран-при, выучила и исполнила на тренировке четверной тулуп.

Тренером Щербаковой является наставник двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой Этери Тутберидзе.

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Как отмечает телеканал, в настоящее время никто из участниц международных турниров взрослого уровня не исполняет четверных прыжков.

Первой попыталась его исполнить француженка Сурия Бонали на чемпионате мира в 1991 году, однако судьи усмотрели недокрут и не засчитали его. Японка Мики Андо исполняла этот элемент на тренировках, но ни разу не выходила с ним на соревнования - так что четверной тулуп все еще считается не покоренным женщинами.

По мнению ведущей одиночницы современности Евгении Медведевой, которая недавно на командном чемпионате мира в Токио установила три мировых рекорда по набранным баллам, четверной прыжок будет освоен слабым полом в ближайшее время.







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