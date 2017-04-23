Кенийка Мэри Кейтани установила мировой рекорд в марафоне

Кенийская бегунья Мэри Кейтани стала победительницей традиционного Лондонского марафона, установив новый мировой рекорд для женских соревнований.

В воскресенье она преодолела марафонскую дистанцию за 2 часа 17 минут 1 секунду, побив на 41 секунду достижение британки Полы Рэдклифф (2:17.42), установленное в 2005 году.

Как отмечает ТАСС, фактически Кейтани показала второй результат в истории женского марафона. Рекорд Рэдклифф для смешанных забегов (2:15.25), установленный в 2003 году в Лондоне, устоял. Участницам того забега помогали мужчины-пейсмейкеры, задававшие темп на средних и длинных дистанциях. Однако результаты смешанных забегов фиксируются отдельно.

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Для Мэри эта победа стала третьей на Лондонском марафоне, который ранее она выигрывала в 2011 и 2012 годах.

Второе место у женщин с отставанием 56 секунд заняла эфиопка Туринеш Дибаба, третьей к финишу пришла одна представительница Эфиопии - Аселефеш Мергиа (+6.07).

У мужчин марафон выиграл кениец Даниэль Ванджиру (2:05.48), вторым стал эфиоп Кенениса Бекеле (2:05.57), а третьим - еще один кениец Бедан Кароки (2:07.41).





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