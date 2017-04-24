Экс-футболист сборной Чехии покончил жизнь самоубийством

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Бывший защитник сборной Чехии по футболу Франтишек Райторал найден мертвым в своей квартире в Турции, наиболее вероятной причиной смерти называется самоубийство, сообщает ВВС.

По данным источника, 31-летний спортсмен повесился. Это подтвердил президент турецкого «Газиантеспора», за который выступал футболист, Ибрагим Кызыл.

«К сожалению, могу подтвердить, что информация о самоубийстве верна, - сказал он. - Я не понимаю причины его поступка, он был в хорошем настроении, я не замечал у него каких-то проблем».

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Райторал провел 14 встреч за сборную Чехии, участвовал в чемпионате Европы 2012 года. Франтишек дважды становился чемпионом Чехии в составе клуба «Виктория», в 2016 году перешел в «Газиантеспор».


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