Прямой эфир: Порзиньгис - о своем решении относительно сборной Латвии

 

Фото: AFP/Scanpix

Самая яркая латвйиская звезда баскетбола Кристап Порзиньгис сегодня в родной Лиепае сообщит прессе о своих планах относительно сборной Латвии, а также оценит прошедший сезон в Нью-Йоркском клубе Knicks Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Прямая трансляция начнется в 14:00.

Баскетболист расскажет о своих планах относительно нашей сборной, у которой ожидается старт на чемпионате Европы, а также о проектах «Porzingis Family Foundation» по созданию спортивных площадок и организации в Лиепае в июне лагеря для молодых талантов.

Реклама

Ранее в американских СМИ высказывалось предположение, что Порзиньгис этим летом проведет на родине больше времени, чем годом ранее, предполагая, что в Нью-Йорк он может вернуться незадолго до начала тренировок, однако в разосланном неделю назад сообщении о пресс-конференции было указано, что у Кристапа запланирован очень интенсивный летний график с ограниченным пребыванием в Латвии.

В свою очередь, спустя несколько дней после окончания сезона Порзиньгис рассказал прессе США, что летом будет проводить в спортивном зале 24 часа в сутки 7 дней в неделю, однако не уточнил, будет ли помогать сборной Латвии. Товарищи по команде Вилли Эрнангомес и Миндаугас Кузминскас ранее пообещали помочь на чемпионате Европы соответственно сборным Испании и Литвы, хотя еще и не получили разрешения от руководства Knicks.

В то же время в интервью Международной Федерации Баскетбола (FIBA) лиепайчанин высказал желание помочь команде пройти в следующий тур и провести отличный турнир, однако официальное сообщение Порзиньгис сделает только сегодня.

Еще по этой теме
Новая обувь Порзингиса вызвала возмущение у патриотов Латвии

Новая обувь Порзингиса вызвала возмущение у патриотов Латвии

Тест о Латвии: Смертная казнь, привидение, майка Порзингиса и картина за $186 млн

Тест о Латвии: Смертная казнь, привидение, майка Порзингиса и картина за $186 млн

Видео: Порзиньгис попал в обзор курьезов НБА

Видео: Порзиньгис попал в обзор курьезов НБА



Еще по этой теме
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Ziemeļblāzma, 69500 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 180000 EUR
Дом
Дом, Auru pag., 42000 EUR

reklama.vesti.lv

СМИ: Киркорова обвиняли в смерти гражданина США Showbiz

СМИ: Киркорова обвиняли в смерти гражданина США

Врачи рассказали об опасных видах рыбы в магазинах Wo&Men

Врачи рассказали об опасных видах рыбы в магазинах

Электросамолет вертикального взлета и посадки прошел испытания Hi-Tech

Электросамолет вертикального взлета и посадки прошел испытания

Легендарный российский космонавт из-за безделья и ушел из отряда Hi-Tech

Легендарный российский космонавт из-за безделья и ушел из отряда

ФОТО: «Русская Ким Кардашян» в очередной раз разделась, одевшись Showbiz

ФОТО: «Русская Ким Кардашян» в очередной раз разделась, одевшись

Баскетбол

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BIZNESA ANALĪTIĶI
BIZNESA ANALĪTIĶI
BUSINESS ANALYST
BUSINESS ANALYST
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
SOFTWARE SPECIALIST WITH FOCUS ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 