Прямой эфир: Порзиньгис - о своем решении относительно сборной Латвии

Самая яркая латвйиская звезда баскетбола Кристап Порзиньгис сегодня в родной Лиепае сообщит прессе о своих планах относительно сборной Латвии, а также оценит прошедший сезон в Нью-Йоркском клубе Knicks Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Прямая трансляция начнется в 14:00.

Баскетболист расскажет о своих планах относительно нашей сборной, у которой ожидается старт на чемпионате Европы, а также о проектах «Porzingis Family Foundation» по созданию спортивных площадок и организации в Лиепае в июне лагеря для молодых талантов.

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Ранее в американских СМИ высказывалось предположение, что Порзиньгис этим летом проведет на родине больше времени, чем годом ранее, предполагая, что в Нью-Йорк он может вернуться незадолго до начала тренировок, однако в разосланном неделю назад сообщении о пресс-конференции было указано, что у Кристапа запланирован очень интенсивный летний график с ограниченным пребыванием в Латвии.

В свою очередь, спустя несколько дней после окончания сезона Порзиньгис рассказал прессе США, что летом будет проводить в спортивном зале 24 часа в сутки 7 дней в неделю, однако не уточнил, будет ли помогать сборной Латвии. Товарищи по команде Вилли Эрнангомес и Миндаугас Кузминскас ранее пообещали помочь на чемпионате Европы соответственно сборным Испании и Литвы, хотя еще и не получили разрешения от руководства Knicks.

В то же время в интервью Международной Федерации Баскетбола (FIBA) лиепайчанин высказал желание помочь команде пройти в следующий тур и провести отличный турнир, однако официальное сообщение Порзиньгис сделает только сегодня.

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