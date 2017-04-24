Порзиньгис сообщил о своем решении: Буду играть за сборную Латвии!

Самая яркая латвийская звезда баскетбола, игрок Нью-Йоркского клуба Knicks Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кристап Порзиньгис будет выступать за сборную Латвии на чемпионате Европы в этом году. Об этом он заявил на пресс-конференции в Лиепае.

«Лето для меня - особый период. Его я использую, чтобы подготовиться к сезону НБА. Однако я решил, что этим летом помогу национальной сборной на чемпионате Европы», - заявил журналистам Порзиньгис.

Ранее во взрослой сборной Латвии он не играл. В 2013 году баскетболист помогал юношеской сборной U18 дома занять четвертое место на юниорском чемпионате Европы, а последующие летние периоды посвящал индивидуальному развитию.

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«Еще во время сезона об этом думал, однако шел шаг за шагом и пытался концентрироваться только на клубе и в плохие дни.

Весь сезон в подсознании у меня было ощущение, что хочу играть в сборной,

и как только закончился сезон, я был более-менее здоров, я понял, что точно хочу играть в сборной», - сказала звезда баскетбола.

Тренировочный лагерь нашей сборной начнется 17 июля, дома команда проведет пять товарищеских встреч.

Кроме профессиональной деятельности журналистов интересовало и то, как спортсмен отдыхает, и его отношение к социальным сетям, особенно, не докучают ли ему лиепайсие подростки, которые вылавливают звезду на улице и выкладывают в фото в интернет. Про первое Порзиньгис указал, что лучший отдых — это семья. Ну еще он любит сыграть в пинг-понг.

Что касается популярности, то в Латвии это не так утомительно, как в США. «Здесь люди не пристают. Меня это больше беспокоит в Нью-Йорке. Там чувствуется давление. Люди там более открыты, они не боятся подходить. Здесь все спокойнее», - указал баскетболист. Он также утвердительно ответил на вопрос, тщательно ли он следит за тем, что ставит в соцсети. «Иногда хочется поставить какую-нибудь фотографию, но думаешь, как люди ее воспримут, они могут все повернуть иначе. Социальные сети только растут и становится опасно. Надо быть внимательным к тому, что ставишь».









Aizvērt Порзиньгис с братьями прибыл на пресс-конференцию TVNET TVNET TVNET TVNET TVNET







Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Латвия будет играть в Стамбуле в группе D вместе с Сербией, Турцией, Россией, Бельгией и Великобританией.

Из каждой группы на турнир будут квалифицированы четыре лучшие команды, play-off пройдет в Стамбуле.

В дальнейшем чемпонат Европы будет проходить раз в четыре года.

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