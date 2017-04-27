Шарапова о победе на матче после перерыва: нет ничего лучше этого чувства

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась своими эмоциями после победы над итальянкой Робертой Винчи (7:5, 6:3) в стартовом круге турнира в немецком Штутгарте.

Матч с Винчи стал для россиянки первым официальным после долгожданного возвращения в теннис — до этого Шарапова более года не могла играть из-за дисквалификации за употребление запрещенного мельдония.

«Нет ничего лучше этого чувства. Я испытала нечто особенное, когда вновь вышла на корт, на котором провела много времени, когда была маленькой девочкой. Я очень долго ждала этого», — передает слова спортсменки пресс-служба тура.

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