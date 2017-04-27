Цель Латвии на ЧМ по хоккею - восьмерка сильнейших

Капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш
 

Капитан сборной Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш. Фото: LETA

Цель сборной Латвии на предстоящем Чемпионате мира по хоккею - попасть в восьмерку сильнейших, - заявил сегодня на пресс-конференции Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея (ЛФХ) Виестурс Козиолс.

В свою очередь, главный тренер сборной Латвии Боб Хартли сообщил на пресс-конференции, что капитаном команды будет Каспарс Даугавиньш. Его ассистентами станут сразу четыре хоккеиста: Лаурис Дарзиньш, Артурс Кулда, Янис Спруктс и Кристапс Сотниекс.

Тренерский корпус нашей команды после двух проверочных игр в Германии отзовет из состава двух нападающих и одного защитника. В распоряжении Хартли сейчас есть 16 нападающих и 9 защитников. Состав вратарей (Элвис Мерзликин, Иварс Пунненов и Янис Калниньш) остался без измененией.

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В четверг из команды уже были отозваны Мартиньш Ципулис, Гатис Грицинскис и молодой защитник Кристапс Зиле.

Из-за проведенной на колене операции в чемпионате не сможет принять участие один из ведущих наших игроков Мартиньш Карсумс.

Козиолс сегодня поговорил с игроком и было принято решение, что на ЧМ он не поедет.

Две последние проверочные игры сборная Латвии проведет 30 апреля и 1 мая с командой Германии.

Хоккей: Латвия-Россия

Фото: Хоккей: Латвия-Россия0

В процессе подготовки к ЧМ наши хоккеисты уже провели 8 проверочных игр. Сначала сборная Латвии два раза уступила россиянам (0:5 и 1:2), затем в рамках Европейского кубка вызова одержала победу (1:0) над Белоруссией и проиграла (0:3). После этого были поражение (1:4) и победа над Швецией (4:3). Игры с французами закончились со счетом 2:1 и 4:6.

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