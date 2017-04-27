Тренер Дональда Трампа проведет в Риге турнир по гольфу

Это первый визит Дэвида Бакиты в Латвию и его целью является изучение возможностей развития игры в гольф в Риге. По его мнению, Латвия и Рига имеют огромный потенциал для создания инфраструктуры для игры в гольф высокого уровня, что позволило бы развивать гольф-туризм. Уже в июле он организует в Латвии международный турнир по гольфу, на который будут приглашены бизнесмены и потенциальные инвесторы из разных стран, поскольку Дэвид Бакита считает, что гольф является хорошей возможностью для привлечения инвестиций в конкретную страну.

Рига уже очень много сделала для привлечения туристов, и у гольф-туризма – большие перспективы. Рига заинтересована в развитии гольф-туризма, который в сфере сегментированного туризма занимает третье место и для Риги это будет совершенно новый опыт.

Дэвид Бакита был профессиональным игроком в гольф, сейчас работает тренером, среди его клиентов – президент США Дональд Трамп, многие политики, бизнесмены и звезды Голливуда.

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