Игроков НХЛ тщательно проверят на кокаин и марихуану

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Все допинг-пробы игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в текущем сезоне проверяются на наличие наркотических веществ, в том числе кокаина и марихуаны.

Как сообщает TSN, соответствующая договоренность была достигнута между лигой и ассоциацией игроков ( NHLPA).

В течение сезона-2016/2017 у игроков в общей сложности будет взято минимум 2300 допинг-проб. В прошлые сезоны лишь треть от всех проб проверялась на наркотики.

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Изменение в допинговой политике лиги было принято в июле 2016 года из-за опасений по поводу роста положительных тестов на кокаин.

Каждая команда НХЛ проходит тестирование один раз во время тренировочного лагеря и один раз в течение регулярного сезона. Отдельные игроки также могут быть выбраны для случайного тестирования по ходу сезона.

При этом о положительных результатах на запрещенные вещества любого рода в НХЛ ничего не известно. В минувшем сезоне ни один хоккеист не был дисквалифицирован за использование запрещенных веществ.

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