Шарапова выиграла второй подряд матч в Штутгарте

Мария Шарапова
 

Мария Шарапова. Фото: Reuters/LETA

Россиянка Мария Шарапова в 1/8 финала теннисного турнира WTA обыграла соотечественницу Екатерину Макарову.

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Матч в Штутгарте продлился всего два сета — 7:5, 6:1.

В четвертьфинале Мария, которая выиграла уже второй поединок после 15-месячной дисквалификации, сразится с Анетт Контавейт из Эстонии.

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Дисквалификация Марии Шараповой, в допинг-пробе которой в начале 2016 года нашли мельдоний, завершилась 26 апреля. На соревнования в Штутгарте она получила wild card.

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