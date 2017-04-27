Шарапова выиграла второй подряд матч в Штутгарте

Россиянка Мария Шарапова в 1/8 финала теннисного турнира WTA обыграла соотечественницу Екатерину Макарову.
Матч в Штутгарте продлился всего два сета — 7:5, 6:1.
В четвертьфинале Мария, которая выиграла уже второй поединок после 15-месячной дисквалификации, сразится с Анетт Контавейт из Эстонии.
.@MariaSharapova reaches @PorscheTennis Quarterfinals!
Races past Makarova 7-5, 6-1! pic.twitter.com/jHx6zG64f4— WTA (@WTA) 27 апреля 2017 г.
Дисквалификация Марии Шараповой, в допинг-пробе которой в начале 2016 года нашли мельдоний, завершилась 26 апреля. На соревнования в Штутгарте она получила wild card. Еще по этой теме