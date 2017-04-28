Франция расследует обстоятельства получения Россией чемпионата мира по футболу

 

Фото: AP/Scanpix

Прокуратура Франции начала предварительное расследование коррупции в ФИФА, которое, в частности, касается процесса выборов стран - хозяек чемпионатов мира по футболу 2018-го и 2022 годов, сообщает «Р-Спорт».

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По данным издания Le Monde, национальная прокуратура Франции открыла предварительное расследование по статьям «коррупция», «преступная группа», а также «незаконное использование служебного положения».

В рамках расследования представители прокуратуры посетили Швейцарию, где встретились с бывшим президентом ФИФА Йозефом Блаттером. 20 апреля он дал свидетельские показания, однако позже не стал обсуждать эту информацию, ограничившись переданной через адвоката фразой «без комментариев».

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Французскую прокуратуру интересуют в первую очередь французские фигуранты коррупционного скандала.

В частности, в СМИ звучат имена бывшего члена исполнительного комитета ФИФА Рейнальда Темарии, бывшего кандидата на пост главы ФИФА Мохаммеда бин Хаммама, бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке и экс-главы УЕФА Мишеля Платини. Все перечисленные чиновники отстранены на различные сроки от любой деятельности, связанной с футболом.

Тем временем генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин сообщил агентству «Р-Спорт», что оргкомитету ничего не известно о расследовании прокуратуры Франции

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