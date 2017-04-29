Ковальчук пропустит ЧМ из-за операции

Илья Ковальчук
 

Илья Ковальчук. Фото: RIA Novosti/Scanpix

Нападающий санкт-петербургского СКА Илья Ковальчук пропустит чемпионат мира 2017 года из-за операции на травмированном колене. Об этом сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, его слова приводит «Р-Спорт».

«Операция подтвердилась. Ковальчук пропустит не меньше месяца, поэтому участия в чемпионате мира не примет», — заявил Ротенберг.

23 апреля появилась информация о возможном возвращении 34-летнего форварда в Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Ковальчук стал двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА (2015 и 2017). В завершившемся сезоне он записал на свой счет 78 очков в 60 матчах. Контракт Ковальчука со СКА истекает 30 апреля.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Париже и Кельне. На групповом раунде россияне сыграют со сборными США, Швеции, Словакии, Германии, Латвии, Дании и Италии.


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