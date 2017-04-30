Что же произошло? Кличко о поражении

Владимир Кличко и Энтони Джошуа
 

Владимир Кличко и Энтони Джошуа. Фото: AP/Scanpix

Украинский супертяж Владимир Кличко прокомментировал поражения от британского боксера Энтони Джошуа.

Еще по этой теме

«Конечно, в контракте у нас прописана возможность реванша. Но мне нужно для начала проанализировать, что же, черт побери, произошло. Я хотел поднять руку вверх в качестве победителя, но вместо этого проиграл уже второй бой подряд», – рассказал Владимир Кличко после боя против Энтони Джошуа.

Отметим, что проигрыш от Энтони Джошуа стал для украинца вторым кряду в карьере.

В предыдущем противостоянии Владимир Кличко потерпел поражения от Тайсона Фьюри.

Реклама

Напомним, что Энтони Джошуа взял верх над Владимиром Кличко в бою в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Чемпионский поединок прошел в субботу на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В 11-м раунде британец отправил Кличко в технический нокаут и стал победителем.

Споперники заработали за поединок по $13 миллионов.

Эта победа стала 19-й в карьере 27-летнего Джошуа. Британец, который пока не проиграл ни одного боя, нанес украинцу Кличко 5-е поражение в 69 боях.

Еще по этой теме
Американские каналы устроили войну за право показать бой Кличко - Джошуа

Американские каналы устроили войну за право показать бой Кличко - Джошуа

Кличко рассказал о данных ему подчиненными прозвищах

Кличко рассказал о данных ему подчиненными прозвищах

Кличко: Джошуа многое узнал в моем тренировочном лагере

Кличко: Джошуа многое узнал в моем тренировочном лагере


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 350 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR

reklama.vesti.lv

Дана Борисова отреагировала на скандальное заявление своей мамы Showbiz

Дана Борисова отреагировала на скандальное заявление своей мамы

Звезды без прикрас в купальниках: от классики до секси-бикини Wo&Men

Звезды без прикрас в купальниках: от классики до секси-бикини

Маск показал, как будет работать тоннель под Лос-Анджелесом Hi-Tech

Маск показал, как будет работать тоннель под Лос-Анджелесом

Физики заявили о возможности создания машины времени Hi-Tech

Физики заявили о возможности создания машины времени

ФОТО: Знаменитости выбирают железных коней! Showbiz

ФОТО: Знаменитости выбирают железных коней!

Спорт

Бокс

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Сдают Квартиры, Пурвциемс
Сдают Квартиры, Пурвциемс 200 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 168 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
INKASSO SPECIĀLISTS/-E
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
KRAVAS AUTOVADĪTĀJU (VAIRĀKAS PO ...
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВИКА (НЕСКОЛЬКО ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 