Что же произошло? Кличко о поражении

Украинский супертяж Владимир Кличко прокомментировал поражения от британского боксера Энтони Джошуа.

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«Конечно, в контракте у нас прописана возможность реванша. Но мне нужно для начала проанализировать, что же, черт побери, произошло. Я хотел поднять руку вверх в качестве победителя, но вместо этого проиграл уже второй бой подряд», – рассказал Владимир Кличко после боя против Энтони Джошуа.

Отметим, что проигрыш от Энтони Джошуа стал для украинца вторым кряду в карьере.

В предыдущем противостоянии Владимир Кличко потерпел поражения от Тайсона Фьюри.

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Напомним, что Энтони Джошуа взял верх над Владимиром Кличко в бою в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Чемпионский поединок прошел в субботу на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В 11-м раунде британец отправил Кличко в технический нокаут и стал победителем.

Споперники заработали за поединок по $13 миллионов.

Эта победа стала 19-й в карьере 27-летнего Джошуа. Британец, который пока не проиграл ни одного боя, нанес украинцу Кличко 5-е поражение в 69 боях.

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