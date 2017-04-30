«Бавария» выиграла чемпионат Германии в пятый раз подряд

Роберт Левандовски
 

Роберт Левандовски. Фото: EPA/LETA

В 31-м туре Бундеслиги «Бавария» разгромила «Вольфсбург» со счетом 6:0. Дублем в составе мюнхенцев отметился Роберт Левандовски. Также авторами голов стали Давид Алаба, Арьен Роббен, Томас Мюллер и Джошуа Киммих.

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Эта победа позволила баварцам за три тура до конца стать недосягаемыми для «РБ Лейпциг» и дортмундской «Боруссии» и завоевать титул чемпионов Германии. Этот трофей клуб из Мюнхена берет 5-й раз подряд и 27-й раз в истории.

Капитан мюнхенцев Филипп Лам стал чемпионом Германии в восьмой раз. По этому показателю защитник сравнялся с Оливером Каном, Бастианом Швайнштайгером и Мехметом Шоллем. По окончании этого сезона 33-летний Лам намерен завершить карьеру футболиста.

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Также своеобразный рекорд установил главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти. Итальянец стал первым специалистом, выигравшим четыре чемпионата в пяти самых престижных лигах Европы.

Ранее Анчелотти становился чемпионом Италии с "Миланом", побеждал в английской премьер-лиге с "Челси", а также брал титул чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен.

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