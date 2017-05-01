ЧМ по хоккею: букмекеры предсказали Латвии две победы

На чемпионате мира по хоккею в этом году сборная Латвии одержит минимум две победы, однако цель Латвийской хоккейной федерации попасть в плей-офф будет достигнута лишь при большой удаче, прогнозирует спортивный тотализатор «11.lv».

Как отмечает агентство ЛЕТА, возможность того, что Латвия победит дважды, оценивается с вероятность в 56% или коэффициентом 1.65. При этом выход в плей-офф считается основательным сюрпризом - возможность этого варианта, по мнению букмекеров, составляет всего 10%.

Букмекеры называют важными матчи против Дании (фавориты - датчане с 58%), а также против Словакии и Италии. Это команды, которые, вероятнее всего, придется опередить в турнирной таблице, чтобы попасть в восьмерку сильнейших. В свою очередь если говорить о сильнейших сборных, то по мнению букмекеров ими являются те же страны, что и последние годы - Канада, Россия и Швеция.

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