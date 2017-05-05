Самые незабываемые игры сборной Латвии по хоккею (видео)

 
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Саша Ниживий - виртуоз и просто «красава»

Фото: LETA

С 5 по 21 мая 2017 года сразу в двух странах - во Франции и Германии (Париж и Кельн) пройдет 81 Чемпионат мира по хоккею. Накануне этого важного события Русский TVNET собрал и обобщил информацию о самых важных, знаковых и интересных играх сборной Латвии.

Как уже сообщал Русский TVNET, на Чемпионате мира по хоккею в этом году сборная Латвии одержит минимум две победы, однако цель Латвийской хоккейной федерации попасть в плей-офф будет достигнута лишь при большой удаче. Такой прогноз дает спортивный тотализатор «11.lv». Как отмечается, возможность того, что Латвия победит дважды, оценивается с вероятность в 56% или коэффициентом 1.65.

При этом выход в плей-офф считается основательным сюрпризом - возможность этого варианта, по мнению букмекеров, составляет всего 10%. Букмекеры называют важными матчи против Дании (фавориты - датчане с 58%), а также против Словакии и Италии. Это команды, которые, вероятнее всего, придется опередить в турнирной таблице, чтобы попасть в восьмерку сильнейших. В свою очередь если говорить о сильнейших сборных, то по мнению букмекеров ими являются те же страны, что и последние годы - Канада, Россия и Швеция.
Как бы там ни было, болеем за наших ребят и вспоминаем самые яркие из предыдущих игр сборной Латвии.

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Саша Ниживий - виртуоз и просто «красава»

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