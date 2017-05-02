Назван состав сборной Латвии по хоккею на чемпионат мира

Каспар Даугавиньш
 

Каспар Даугавиньш. Фото: Edijs Pālens/LETA

Главный тренер сборной Латвии по хоккею Боб Хартли назвал имена 25 хоккеистов, которые поедут на чемпионат мира в Кельн, сообщает Латвийская хоккейная федерация.

Последними игроками, которые не попали в состав, стали защитник Эрик Шевченко и нападающие Эдгар Кулда и Родриго Аболс.

К рядам сборной Шевченко и Аболс присоединились совсем недавно, тогда как Эдгар Кулда тренеровался со сборной уже с начала марта.

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Напомним, чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая. В подгруппе А в Кельне противниками сборной Латвии станут Россия, США, Швеция, Словакия, Германия, Дания и Италия.

Состав сборной Латвии:

Вратаря: Элвис Мерзликин, Ивар Пунненов, Янис Калниньш

Защитники: Янис Якс, Кристофер Биндулис, Артур Кулда, Кристап Сотниекс, Гунтис Галвиньш, Оскар Цибульскис, Увис Янис Балинскис, Ральфс Фрейбергс

Нападающие: Земгус Гиргенсонс, Лаурис Дарзиньш, Андрис Джериньш, Каспар Даугавпиньш, Роналдс Кениньш, Марис Бичевскис, Микс Индрашис, Гунарс Скворцовс, Виталий Павлов, Гинтс Мейя, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Френкс Разгалс, Янис Спруктс

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