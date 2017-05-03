Трое российских легкоатлетов признались в употреблении допинга

Российские легкоатлеты Юлия Чермошанская, Анна Омарова и Сослан Цирихов признались в употреблении допинга. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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«Юлия Чермошанская, Анна Омарова и Сослан Цирихов подписали формы признания санкций за нарушение антидопинговых правил. Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА (Российского антидопингового агентства)», — говорится в сообщении.
Бегунья Чермошанская и толкатели ядра Омарова и Цирихов дисквалифицированы на два года. В пробах всех трех спортсменов обнаружен анаболический стероид туринабол.
19 апреля в употреблении допинга признались пятеро российских легкоатлетов: Анна Булгакова (метание молота), Антонина Кривошапка (бег), Евгений Колодко (толкание ядра), Вера Ганеева (метание диска) и Дмитрий Стародубцев (прыжки с шестом).Еще по этой теме