Экс-игрок НБА закрыл собой детей во время перестрелки

Экс-игрок «Портленда» Брэндон Рой попал в случайную перестрелку в Калифорнии, информирует USA Today.

32-летний баскетболист был ранен возле дома своей бабушки, после чего ему оказали медицинскую помощь. При этом, Рой совершил героический поступок, закрыв собой находящихся рядом детей. Сообщается, что Рой уже вернулся в Вашингтон для дальнейшего лечения.

Напомним, Брэндон Рой отыграл в НБА шесть лет, досрочно завершив карьеру в 2011 году из-за проблем с коленями. На данный момент Рой тренирует школьную команду «Нэтан Хэйл» в Сиэтле.

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Напомним что Брэндон Рой удостоился награды лучшему тренеру школьной команды в США, завершив вместе со своими подопечными сезон без единого поражения (29-0).