НХЛ: Овечкина назвали инициатором заговора по устранению Сидни Кросби

Журналист Дэйв Лозо выложил в Twitter стенограмму разговора хоккеистов «Вашингтона», которые договаривались травмировать лидера «Питтсбурга» Сидни Кросби в третьей игре четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Инициатором заговора называют Александра Овечкина, передает Eurosport.

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По данным источника, прижатый к стенке после двух поражений «Вашингтон» задумал столь радикальным образом решить исход борьбы в серии четырех побед. Лозо уточнил, что не будет выкладывать аудиозапись разговора, который состоялся в раздевалке команды после второй игры.

Никлас Бэкстрем: «Итак, как мы будем обыгрывать этих парней?»

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Александр Овечкин: «Мы травмируем Сида».

Том Уилсон: «Как ты хочешь, чтобы я это сделал?»

Никлас Бэкстрем: «Нет, это будет слишком очевидно. Надо, чтобы это все было идеально спланировано, и в этом были замешаны два наших самых важных игрока».

Том Уилсон: «Ты уверен? Я могу подсечь его, и когда он упадет, я отправлюсь в раздевалку».

Мэтт Нисканен: «Я сделаю это. Я вырублю Сида».

Александр Овечкин: «Нет, давай я сделаю это».

Мэтт Нисканен: «Нет, я сделаю это».

Никлас Бэкстрем: «Что если вы оба сделаете это?»

Мэтт Нисканен: «Итак, я сделаю это сразу после того, как мы поведем в счете. Или позже, когда мы будем близки к победе?»

Никлас Бэкстрем: «Нет, сделай это в начале игры при счете 0:0. Ты получишь матчштраф».

Мэтт Нисканен: «Боюсь, это будет не совсем правильно, потому что они получат 5 минут игры в большинстве и могут забросить три шайбы».

Александр Овечкин: «Есть одна проблема в этом замечательном плане, Ник».

Мэтт Нисканен: «Какая, Алекс?»

Александр Овечкин: "Мы будем вынуждены 50 минут играть в пять защитников, а ты знаешь, чем нам это грозит.

Брукс Орпик: «Парни, вы ведь знаете, что я вас вижу?»

Никлас Бэкстрем: «Итак, что мы будем делать? Алекс прав. Вырубить Сида - не самое лучшее решение. Я рад, что мы встретились все вместе перед матчем, чтобы обсудить возможную травму Сида. Если это произойдет, то играть с пятью защитниками будет слишком сложно для нас. Поэтому я верю, что мы сможем найти другой вариант».

В комнату заходит тренер Барри Тротц с Карлом Алзнером под руку.

Барри Тротц: «Кто-то сказал, что нам нужен еще один защитник?»

На 6-й минуте первого периода третьего матча Кросби выкатился на ворота «Кэпиталз» и Овечкин ударил его клюшкой. Сидни потерял равновесие и попал под защитника Нисканена, клюшка которого дважды угодила Кросби в голову.

У лучшего снайпера регулярного чемпионата диагностировали сотрясение мозга, которое стало для него уже четвертым в карьере. Сроки восстановления Кросби неизвестны. Потерявшие своего лидера «Пингвины» проиграли в третьем матче, счет в серии сократился до минимума.

Нисканен в качестве наказания получил большой штраф и удаление до конца игры. Как сообщает пресс-служба НХЛ, департамент по безопасности игроков лиги не будет дополнительно рассматривать этот эпизод и наказывать игрока «Вашингтона».









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