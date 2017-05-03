НХЛ: Овечкина назвали инициатором заговора по устранению Сидни Кросби

Александр Овечкин
 

Александр Овечкин. Фото: AP/LETA

Журналист Дэйв Лозо выложил в Twitter стенограмму разговора хоккеистов «Вашингтона», которые договаривались травмировать лидера «Питтсбурга» Сидни Кросби в третьей игре четвертьфинальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Инициатором заговора называют Александра Овечкина, передает Eurosport.

Еще по этой теме

По данным источника, прижатый к стенке после двух поражений «Вашингтон» задумал столь радикальным образом решить исход борьбы в серии четырех побед. Лозо уточнил, что не будет выкладывать аудиозапись разговора, который состоялся в раздевалке команды после второй игры.

Никлас Бэкстрем: «Итак, как мы будем обыгрывать этих парней?»

Реклама

Александр Овечкин: «Мы травмируем Сида».

Том Уилсон: «Как ты хочешь, чтобы я это сделал?»

Никлас Бэкстрем: «Нет, это будет слишком очевидно. Надо, чтобы это все было идеально спланировано, и в этом были замешаны два наших самых важных игрока».

Том Уилсон: «Ты уверен? Я могу подсечь его, и когда он упадет, я отправлюсь в раздевалку».

Мэтт Нисканен: «Я сделаю это. Я вырублю Сида».

Александр Овечкин: «Нет, давай я сделаю это».

Мэтт Нисканен: «Нет, я сделаю это».

Никлас Бэкстрем: «Что если вы оба сделаете это?»

Мэтт Нисканен: «Итак, я сделаю это сразу после того, как мы поведем в счете. Или позже, когда мы будем близки к победе?»

Никлас Бэкстрем: «Нет, сделай это в начале игры при счете 0:0. Ты получишь матчштраф».

Мэтт Нисканен: «Боюсь, это будет не совсем правильно, потому что они получат 5 минут игры в большинстве и могут забросить три шайбы».

Александр Овечкин: «Есть одна проблема в этом замечательном плане, Ник».

Мэтт Нисканен: «Какая, Алекс?»

Александр Овечкин: "Мы будем вынуждены 50 минут играть в пять защитников, а ты знаешь, чем нам это грозит.

Брукс Орпик: «Парни, вы ведь знаете, что я вас вижу?»

Никлас Бэкстрем: «Итак, что мы будем делать? Алекс прав. Вырубить Сида - не самое лучшее решение. Я рад, что мы встретились все вместе перед матчем, чтобы обсудить возможную травму Сида. Если это произойдет, то играть с пятью защитниками будет слишком сложно для нас. Поэтому я верю, что мы сможем найти другой вариант».

В комнату заходит тренер Барри Тротц с Карлом Алзнером под руку.

Барри Тротц: «Кто-то сказал, что нам нужен еще один защитник?»

На 6-й минуте первого периода третьего матча Кросби выкатился на ворота «Кэпиталз» и Овечкин ударил его клюшкой. Сидни потерял равновесие и попал под защитника Нисканена, клюшка которого дважды угодила Кросби в голову.

У лучшего снайпера регулярного чемпионата диагностировали сотрясение мозга, которое стало для него уже четвертым в карьере. Сроки восстановления Кросби неизвестны. Потерявшие своего лидера «Пингвины» проиграли в третьем матче, счет в серии сократился до минимума.

Нисканен в качестве наказания получил большой штраф и удаление до конца игры. Как сообщает пресс-служба НХЛ, департамент по безопасности игроков лиги не будет дополнительно рассматривать этот эпизод и наказывать игрока «Вашингтона».




Еще по этой теме
Сидни Кросби выступит за сборную Канады на чемпионате мира

Сидни Кросби выступит за сборную Канады на чемпионате мира

Сидни Кросби заключил контракт с Adidas

Сидни Кросби заключил контракт с Adidas

Овечкин ударил Кросби клюшкой

Овечкин ударил Кросби клюшкой


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Земля
Земля, Rīga, 152092 EUR
Дом
Дом, Sunīši, 360000 EUR

reklama.vesti.lv

Apple сообщила о падении продаж iPhone Hi-Tech

Apple сообщила о падении продаж iPhone

Майское солнце: от быстрого загара до ожогов и меланомы Wo&Men

Майское солнце: от быстрого загара до ожогов и меланомы

Вот это счастье! В Ереване на свет появились пятерняшки Wo&Men

Вот это счастье! В Ереване на свет появились пятерняшки

Анну Семенович высмеяли за нелепое фото в военной форме Showbiz

Анну Семенович высмеяли за нелепое фото в военной форме

Экстрим-диета для невесты: как Пиппа Миддлтон худеет к свадьбе Wo&Men

Экстрим-диета для невесты: как Пиппа Миддлтон худеет к свадьбе

Спорт

Хоккей

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 