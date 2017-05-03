Мейвезер: Есть ли у Макгрегора шансы расстроить Флойда?

Флойд Мейвезер
 

Флойд Мейвезер. Фото: REUTERS/Scanpix

"Конор Макгрегор – второе главное звено в MMA. Так что я не стану его принижать. Он вышел и сделал то, что должен был. Очевидно, что до сих пор он делал всё правильно, раз достиг, чего достиг.

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Я не выступал пару лет, и мне уже 40. Я гораздо старше: мне уже 40, а ему нет и 30. Это может сыграть ключевую роль, мы не знаем. И у него тяжелый удар. Каждый раз он побеждает соперников в стойке. Есть ли у него шансы расстроить Флойда Мейвезера? Не могу сказать, но в боксе всё возможно", – приводит слова Флойда Мейвезера-младшего boxingscene.com

Отметим, что официальной договоренности о бое Флойд Мейвезер – Конор Макгрегор по-прежнему нет.

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