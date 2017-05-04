Клуб Александра Овечкина оказался на грани вылета из Кубка Стэнли

Александр Овечкин
 

Александр Овечкин. Фото: AP/Scanpix

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» на своем льду со счетом 3:2 обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в четвертом матче второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли Восточной конференции. Счет в противостоянии до четырех побед стал 3-1 в пользу «пингвинов».

После того, как лидер «Питтсбурга» Сидни Кросби получил очередное сотрясение мозга, самым заметным игроком команды стал голкипер Марк-Андре Флери. В среду он снова продемонстрировал свое мастерство на PPG Paints Arena, парировав 36 бросков из 38, отмечает пресс-служба НХЛ.

В составе «Вашингтона» заброшенной шайбой отметился российский форвард Евгений Кузнецов. Тем не менее, Кузнецов вместе с Александром Овечкиным и Дмитрием Орловым имеют весомые шансы усилить национальную команду на стартующем в Кельне и Париже чемпионате мира по хоккею.

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Пятый матч между командами, который может стать последним в серии, состоится в Вашингтоне в ночь на воскресенье по московскому времени.

По статистике портала Hockey-Reference.com, шансы победителя матча N4 на общий успех в раунде, если счет в серии стал 3-1, оцениваются в 90%.

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