В Instagram появился первый спортсмен со 100 миллионами подписчиков

Им стал Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» и сборной Португалии Криштиану Роналду - сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на Goal.com.

За период пребывания в социальной сети, 32-летний футболист успел опубликовать 1768 фотографий, каждая из них в среднем приносила ему по 56,5 тысячи новых подписчиков. По их общему количеству Роналду сейчас занимает пятое место в мире после певиц Селены Гомес (119 миллионов), Арианы Гранде (104), Тейлор Свифт (101) и Бейонсе (101).

Ближайший конкурент Роналду из мира спорта — форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар. В его активе 74 миллиона подписчиков.

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