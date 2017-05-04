Международная федерация баскетбола разрешила играть спортсменкам в хиджабах

Международная федерация баскетбола (ФИБА) разрешила баскетболисткам принимать участие в соревнованиях в хиджабах - сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на BBC Sport.

Ранее хиджабы были запрещены из соображений безопасности игроков.

«Было принято решение изменить регламент, так как традиционный дресс-код в некоторых странах требует покрывать голову, но это не соответствовало прежним правилам», — отмечается в заявлении организации.

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Новые правила официально вступят в силу 1 октября этого года.

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