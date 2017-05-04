Международная федерация баскетбола разрешила играть спортсменкам в хиджабах

Международная федерация баскетбола (ФИБА) разрешила баскетболисткам принимать участие в соревнованиях в хиджабах - сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на BBC Sport.
Ранее хиджабы были запрещены из соображений безопасности игроков.
«Было принято решение изменить регламент, так как традиционный дресс-код в некоторых странах требует покрывать голову, но это не соответствовало прежним правилам», — отмечается в заявлении организации.
Новые правила официально вступят в силу 1 октября этого года.Еще по этой теме