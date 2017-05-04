Путин разрешил иностранным болельщикам безвизовый въезд на ЧМ-2018 по футболу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий визовый режим на время проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу 2018 года для иностранных болельщиков. Текст закона опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно поправкам, болельщики смогут посетить Россию без виз по документам, удостоверяющим личность, и электронной персонифицированной карте зрителя - паспорту болельщика (Fan ID).

Закон от 7 июня 2013 года «О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года» дополнен новым предложением: «В случае наличия у иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в Российскую Федерацию в качестве зрителей спортивных соревнований, персонифицированной карты зрителя в электронной форме допускается въезд в Российскую Федерацию таких граждан и лиц без гражданства без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, и персонифицированной карте зрителя в электронной форме».

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Карта выдается «при наличии входного билета на матч или документа, дающего право на получение входного билета на матч». Безвизовый въезд возможен в «течение периода, начинающегося за 72 часа до начала первого матча чемпионата... и заканчивающегося в день последнего матча», говорится в тексте закона.

В соответствии с законом «для въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, принимающих участие в мероприятиях, а также иностранных граждан и лиц без гражданства - участников спортивных соревнований оформление виз осуществляется дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ».

В законе говорится, что "участникам соревнований выдаются многократные обыкновенные гуманитарные визы, а иностранным гражданам и лицам без гражданства, принимающим участие в мероприятиях и не являющимся участниками спортивных соревнований, выдаются многократные обыкновенные деловые визы или многократные обыкновенные рабочие визы на срок до одного года с возможным последующим продлением многократных обыкновенных рабочих виз.

Правительство одобрило соответствующий законопроект 14 апреля. 21 апреля его приняла Госдума, а 26 апреля одобрил Совет Федерации.

17 апреля в преддверии чемпионата Путин подписал указ, который ужесточает ответственность болельщиков за нарушение запрета на посещение спортивных соревнований, вводит повышенное наказание за грубое нарушение правил поведения и предусматривает возможность запрета на въезд в Россию болельщикам-хулиганам из-за рубежа.

Как писал портал «Р-Спорт», за нарушение запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения увеличивается штраф с 20 тысяч - 25 тысяч до 40 тысяч - 50 тысяч рублей. При этом сохраняется в качестве альтернативного наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Закон вводит ответственность за грубые нарушения правил поведения зрителей, создающие угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью и безопасности, жизни и здоровью других людей. За это предусмотрен штраф до 20 тысяч рублей или до 15 суток административного ареста с наложением запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований до семи лет.

Если грубое нарушение совершается иностранцами или лицами без гражданства, предлагается установить штраф до 20 тысяч рублей с административным выдворением из России либо административный арест до 15 суток с административным выдворением.

В случае повторного нарушения правил поведения или совершения этого правонарушения, повлекшего приостановление или прекращение официального спортивного соревнования, для иностранцев предусматривается наказание в виде штрафа до 15 тысяч рублей с выдворением из России или арест на 15 суток с выдворением.

Кубок конфедераций 2017 года - восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой FIFA, должен пройти с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Чемпионат мира по футболу в России должен пройти с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах - Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.





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