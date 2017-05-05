«Манчестер Юнайтед» добыл победу над «Сельтой» в Лиге Европы

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Английский «Манчестер Юнайтед» сделал серьезную заявку на выход в финал Лиги Европы, минимально обыграв на выезде испанскую «Сельту» в первом полуфинале турнира.

Единственный гол в матче в средине второго тайма после великолепного исполнения штрафного Маркосом Рашфордом, который со стандарта метров с 20-ти отправил мяч в угол.

Ответная игра «Сельты» и «Манчестер Юнайтед» пройдет на «Олд Траффорд» 11 мая.

Реклама

Отметим, что в другом полуфинале Лиги Европы «Аякс» разгромил «Лион» со счетом 4:1.

"Сельта" – "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Рэшфорд, 67

«Сельта»: Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо (Бовю, 90+2), Ронкалья, Васс (Хосабед, 74), Радоя, Эрнандес, Систо, Аспас, Гвидетти.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Валенсия, Байи, Дармиан, Блинд, Погба, Феллайни, Лингард, Эррера, Мхитарян (Янг, 78, Смоллинг, 89), Рэшфорд (Марсьяль, 80).

Предупреждения: Феллайни, Мальо, Погба.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 175000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR

reklama.vesti.lv

Алика Смехова сильно похудела Showbiz

Алика Смехова сильно похудела

Apple сообщила о снижении продаж iPhone из-за слухов Hi-Tech

Apple сообщила о снижении продаж iPhone из-за слухов

Что произошло между Джоли и Питтом за день до разрыва Showbiz

Что произошло между Джоли и Питтом за день до разрыва

Экстрим-диета для невесты: как Пиппа Миддлтон худеет к свадьбе Wo&Men

Экстрим-диета для невесты: как Пиппа Миддлтон худеет к свадьбе

Видео из жизни панд: полминуты умиления! Wo&Men

Видео из жизни панд: полминуты умиления!

Футбол

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
BIROJA DARBĪBAS ASISTENTI-/U
BIROJA DARBĪBAS ASISTENTI-/U
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
CUSTOMER SERVICE SPECIALIST
http://alkoutlet.lv

Темы

 