«Манчестер Юнайтед» добыл победу над «Сельтой» в Лиге Европы

Английский «Манчестер Юнайтед» сделал серьезную заявку на выход в финал Лиги Европы, минимально обыграв на выезде испанскую «Сельту» в первом полуфинале турнира.

Единственный гол в матче в средине второго тайма после великолепного исполнения штрафного Маркосом Рашфордом, который со стандарта метров с 20-ти отправил мяч в угол.

Ответная игра «Сельты» и «Манчестер Юнайтед» пройдет на «Олд Траффорд» 11 мая.

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Отметим, что в другом полуфинале Лиги Европы «Аякс» разгромил «Лион» со счетом 4:1.

"Сельта" – "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Рэшфорд, 67

«Сельта»: Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо (Бовю, 90+2), Ронкалья, Васс (Хосабед, 74), Радоя, Эрнандес, Систо, Аспас, Гвидетти.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Валенсия, Байи, Дармиан, Блинд, Погба, Феллайни, Лингард, Эррера, Мхитарян (Янг, 78, Смоллинг, 89), Рэшфорд (Марсьяль, 80).

Предупреждения: Феллайни, Мальо, Погба.