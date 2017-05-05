Сегодня начинается чемпионат мира по хоккею!

Дуэлями в Кельне и Париже сегодня открывается чемпионат мира по хоккею 2017 года.

Первые матчи начнутся в 17:15, когда в подгруппе А сборная России на арене «Lanxess» в Кельне сыграет против Швеции, а в подруппе А в парижском «AccorHotels» Финляндия встретится с Белоруссией. За ходом матчей в прямом эфире можно будет следить на телеканалах «TV6», «3+» и «Viasat Sport Baltic».

Сборная Латвии под руководством Боба Хартли свой первый матч сыграет в субботу против Дании.

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Всего же на турнире стартуют 16 команд, которые разделены на две группы. Таким образом, каждой сборной гарантировано по 7 игр. После матчей одного круга, который продлятся с 5 по 16 мая, четыре лучшие команды их каждой подгруппы в четвертьфинале продолжат борьбу за медали, а две худшие команды турнира будут вынуждены покинуть высший дивизион.

На их месте в будущем году сыграют Австрия и Южная Корея, которые заняли первые два места на чемпионате мира в группе А первого дивизиона. Добавим, что корейцы в элитной группе сыграют впервые в истории.

Состав сборной Латвии:

Вратари: Элвис Мерзликин, Ивар Пунненов, Янис Калниньш

Защитники: Янис Якс, Кристофер Биндулис, Артур Кулда, Кристап Сотниекс, Гунтис Галвиньш, Оскар Цибульскис, Увис Янис Балинскис, Ральфс Фрейбергс

Нападающие: Земгус Гиргенсонс, Андрис Джериньш, Каспар Даугавиньш, Роналдс Кениньш, Марис Бичевскис, Микс Индрашис, Гунарс Скворцовс, Виталий Павлов, Гинтс Мейя, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Френкс Разгалс, Янис Спруктс, Теодор Блюгер

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