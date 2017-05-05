Михаэль Шумахер выиграл процесс у немецкого журнала

Журнал Bunte, в 2015 году сообщивший о том, что знаменитый гонщик встал на ноги после тяжелой травмы головы, должен заплатить 50 тысяч евро семье спортсмена.

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Немецкий журнал Bunte должен выплатить бывшему гонщику «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру (Michael Schumacher) компенсацию в размере 50 тысяч евро за неверную информацию, опубликованную в декабре 2015 года. Кроме того, одно из наиболее крупнотиражных немецких изданий возьмет на себя большую часть судебных издержек (65 процентов), говорится в решении Земельного суда в Гамбурге, вынесенном в пятницу, 5 мая.

Журнал Bunte, пишущий о жизни знаменитостей, в конце 2015 года - спустя два года после несчастного случая во французских Альпах - сообщил о том, что знаменитый немецкий гонщик встал на ноги. Номер за 22 декабря вышел с таким заголовком на обложке:

«Это больше, чем рождественское чудо - Михаэль Шумахер снова может ходить».

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«Мы предполагаем, что это утверждение было ложным», - заявила председательствующая судья Симоне Кэфер (Simone Käfer). По ее словам, сумма компенсации могла бы быть выше, однако суд принял во внимание, что у издания имелся информант, сообщивший о предполагаемом улучшении состояния бывшего спортсмена.

Семья Шумахера требовала в качестве компенсации не менее 100 тысяч евро.

В декабре 2013 года знаменитый гонщик Михаэль Шумахер, катавшийся на лыжах во французских Альпах, в результате падения и удара головой о камень получил тяжелую черепно-мозговую травму, после чего около полугода находился в коме. О нынешнем состоянии здоровья 48-летнего экс-чемпиона практически ничего не известно.

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