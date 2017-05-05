Михаэль Шумахер выиграл процесс у немецкого журнала

 

Фото: Reuters/ScanPix

Deutsche Welle


Журнал Bunte, в 2015 году сообщивший о том, что знаменитый гонщик встал на ноги после тяжелой травмы головы, должен заплатить 50 тысяч евро семье спортсмена.

Еще по этой теме

Немецкий журнал Bunte должен выплатить бывшему гонщику «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру (Michael Schumacher) компенсацию в размере 50 тысяч евро за неверную информацию, опубликованную в декабре 2015 года. Кроме того, одно из наиболее крупнотиражных немецких изданий возьмет на себя большую часть судебных издержек (65 процентов), говорится в решении Земельного суда в Гамбурге, вынесенном в пятницу, 5 мая.

Журнал Bunte, пишущий о жизни знаменитостей, в конце 2015 года - спустя два года после несчастного случая во французских Альпах - сообщил о том, что знаменитый немецкий гонщик встал на ноги. Номер за 22 декабря вышел с таким заголовком на обложке:

«Это больше, чем рождественское чудо - Михаэль Шумахер снова может ходить».

Реклама

«Мы предполагаем, что это утверждение было ложным», - заявила председательствующая судья Симоне Кэфер (Simone Käfer). По ее словам, сумма компенсации могла бы быть выше, однако суд принял во внимание, что у издания имелся информант, сообщивший о предполагаемом улучшении состояния бывшего спортсмена.

Семья Шумахера требовала в качестве компенсации не менее 100 тысяч евро.

В декабре 2013 года знаменитый гонщик Михаэль Шумахер, катавшийся на лыжах во французских Альпах, в результате падения и удара головой о камень получил тяжелую черепно-мозговую травму, после чего около полугода находился в коме. О нынешнем состоянии здоровья 48-летнего экс-чемпиона практически ничего не известно.

Еще по этой теме
Семья Шумахера получит компенсацию за ложную информацию о его здоровье

Семья Шумахера получит компенсацию за ложную информацию о его здоровье

Названа потраченная на лечение Шумахера сумма

Названа потраченная на лечение Шумахера сумма

Травмированного Михаэля Шумахера потихоньку покидают спонсоры

Травмированного Михаэля Шумахера потихоньку покидают спонсоры


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Mārupe, 195000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 33000 EUR

reklama.vesti.lv

Настоящие дюймовочки! Знаменитости, чей рост меньше 160 см Showbiz

Настоящие дюймовочки! Знаменитости, чей рост меньше 160 см

Топ-10 игр на Денди для детей 90-х: Осторожно, ностальгия! Hi-Tech

Топ-10 игр на Денди для детей 90-х: Осторожно, ностальгия!

Мощнейший в мире лазер произвел первый выстрел Hi-Tech

Мощнейший в мире лазер произвел первый выстрел

Модная битва: дизайнерское платье изуродовало Водянову и Собчак Wo&Men

Модная битва: дизайнерское платье изуродовало Водянову и Собчак

Украине и России грозят санкции из-за Евровидения Showbiz

Украине и России грозят санкции из-за Евровидения

Автогонки

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
GRĀMATVEDIS/-E
GRĀMATVEDIS/-E
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 