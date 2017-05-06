Сборной Латвии предстоит первая битва на ЧМ! Удастся ли начать с победы?

Сегодня сборная Латвии по хоккею в арене «Lanxess» в Кельне проведет первую игру в рамках чемпионата мира. Соперником станет сборная Дании, а матч начнется в 13:15 и будет транслироваться на телеканалах 3+ и TV3.

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Ворота нашей команды будет защищать Элвис Мерзликинс, кроме того, на игру не заявлен молодой нападающий Френк Разгалс.

Отметим, что последний раз Латвия встречалась с Данией на прошлом чемпионате мире в Москве, где уступила со счетом 2:3 по буллитам.

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В четверг из сборной пришла неприятная информация. Один из лидеров команды Лаурис Дарзиньш получил травму - растяжение связок колена, в связи с чем сборной на этом ЧМ он не поможет.

На пятничной тренировке тройки нападающих выглядели следующим образом: Роберт Букартс - Андрис Джериньш - Каспар Даугавиньш, Рихард Букартс - Янис Спруктс - Микс Индрашис, Роналдс Кениньш - Земгус Гиргенсонс - Гунар Скворцов, Гинт Мейя - Марис Бичевскис - Теодор Блюгер. В свою очередь пары защитников составили Кристап Сотниекс - Артур Кулда, Гунтис Галвиньш - Оскар Цибульскис, Янис Якс - Увис Балинскис, Ральфс Фрейбергс - Кристофер Биндулис.

В связи с травмой Дарзиньша, который должен был стать ассистентом капитана команды Даугавиньша, на эту должность выдвинут Джериньш, в свою очередь Блюгер заигран на позиции крайнего нападающего, хотя в этом сезоне в клубе «Penguins» в АХЛ он играл на месте центрфорварда.

После игры с Данией команда в воскресенье встретится со сборной Словакии. После этого 9 мая состоится матч против Италии, двумя днями позже подопечные Боба Хартли сыграют со шведами, а 13 мая - с США. В свою очередь 15 мая команде предстоит встреча со сборной России, а завершающей игрой группового этапа станет матч с Германией 16 мая.

Напомним, Латвийская хоккейная федерация поставила перед сборной цель - выйти в четвертьфинал.

Состав сборной Латвии:

Вратари: Элвис Мерзликин, Ивар Пунненов, Янис Калниньш

Защитники: Янис Якс, Кристофер Биндулис, Артур Кулда, Кристап Сотниекс, Гунтис Галвиньш, Оскар Цибульскис, Увис Янис Балинскис, Ральфс Фрейбергс

Нападающие: Земгус Гиргенсонс, Андрис Джериньш, Каспар Даугавиньш, Роналдс Кениньш, Марис Бичевскис, Микс Индрашис, Гунарс Скворцовс, Виталий Павлов, Гинтс Мейя, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Френкс Разгалс, Янис Спруктс, Теодор Блюгер

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