Сборной Латвии предстоит первая битва на ЧМ! Удастся ли начать с победы?

 

Фото: Ieva Makare/LETA

Сегодня сборная Латвии по хоккею в арене «Lanxess» в Кельне проведет первую игру в рамках чемпионата мира. Соперником станет сборная Дании, а матч начнется в 13:15 и будет транслироваться на телеканалах 3+ и TV3.

Еще по этой теме

Ворота нашей команды будет защищать Элвис Мерзликинс, кроме того, на игру не заявлен молодой нападающий Френк Разгалс.

Отметим, что последний раз Латвия встречалась с Данией на прошлом чемпионате мире в Москве, где уступила со счетом 2:3 по буллитам.

Реклама

В четверг из сборной пришла неприятная информация. Один из лидеров команды Лаурис Дарзиньш получил травму - растяжение связок колена, в связи с чем сборной на этом ЧМ он не поможет.

На пятничной тренировке тройки нападающих выглядели следующим образом: Роберт Букартс - Андрис Джериньш - Каспар Даугавиньш, Рихард Букартс - Янис Спруктс - Микс Индрашис, Роналдс Кениньш - Земгус Гиргенсонс - Гунар Скворцов, Гинт Мейя - Марис Бичевскис - Теодор Блюгер. В свою очередь пары защитников составили Кристап Сотниекс - Артур Кулда, Гунтис Галвиньш - Оскар Цибульскис, Янис Якс - Увис Балинскис, Ральфс Фрейбергс - Кристофер Биндулис.

В связи с травмой Дарзиньша, который должен был стать ассистентом капитана команды Даугавиньша, на эту должность выдвинут Джериньш, в свою очередь Блюгер заигран на позиции крайнего нападающего, хотя в этом сезоне в клубе «Penguins» в АХЛ он играл на месте центрфорварда.

После игры с Данией команда в воскресенье встретится со сборной Словакии. После этого 9 мая состоится матч против Италии, двумя днями позже подопечные Боба Хартли сыграют со шведами, а 13 мая - с США. В свою очередь 15 мая команде предстоит встреча со сборной России, а завершающей игрой группового этапа станет матч с Германией 16 мая.

Напомним, Латвийская хоккейная федерация поставила перед сборной цель - выйти в четвертьфинал.

Состав сборной Латвии:

Вратари: Элвис Мерзликин, Ивар Пунненов, Янис Калниньш

Защитники: Янис Якс, Кристофер Биндулис, Артур Кулда, Кристап Сотниекс, Гунтис Галвиньш, Оскар Цибульскис, Увис Янис Балинскис, Ральфс Фрейбергс

Нападающие: Земгус Гиргенсонс, Андрис Джериньш, Каспар Даугавиньш, Роналдс Кениньш, Марис Бичевскис, Микс Индрашис, Гунарс Скворцовс, Виталий Павлов, Гинтс Мейя, Роберт Букартс, Рихард Букартс, Френкс Разгалс, Янис Спруктс, Теодор Блюгер

Еще по этой теме
Самые незабываемые игры сборной Латвии по хоккею (видео)

Самые незабываемые игры сборной Латвии по хоккею (видео)

Назван состав сборной Латвии по хоккею на чемпионат мира

Назван состав сборной Латвии по хоккею на чемпионат мира

ЧМ по хоккею: букмекеры предсказали Латвии две победы

ЧМ по хоккею: букмекеры предсказали Латвии две победы



Еще по этой теме

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 130000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR

reklama.vesti.lv

Стивену Сигалу запретили въезд в Украину Showbiz

Стивену Сигалу запретили въезд в Украину

Модная битва: дизайнерское платье изуродовало Водянову и Собчак Wo&Men

Модная битва: дизайнерское платье изуродовало Водянову и Собчак

Жарко! Польская красавица-модель наслаждается отдыхом на пляже Wo&Men

Жарко! Польская красавица-модель наслаждается отдыхом на пляже

Украине и России грозят санкции из-за Евровидения Showbiz

Украине и России грозят санкции из-за Евровидения

Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео Hi-Tech

Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео

ЧМ по хоккею

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
TRAINING & QUALITY MANAGER
TRAINING & QUALITY MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 