ЧМ по хоккею: сборная Германии неожиданно переиграла США

Сборные Германии и США сыграли в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 2:1.

В первом периоде Тобиас Ридер вывел хозяев турнира вперёд. Немцы удерживали минимальное преимущество до середины третьего игрового отрезка, после чего Коннор Мёрфи сравнял счёт. Вскоре Патрик Хагер реализовал большинство, его шайба стала победной.

Сборная Германии набрала три очка и вышла на первое место в группе А. Вторую строчку занимают россияне, в их активе два очка.

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