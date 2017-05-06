ЧМ по хоккею: сборная Германии неожиданно переиграла США

Сборная Германии по хоккею
 

Сборная Германии по хоккею. Фото: AP/Scanpix

Сборные Германии и США сыграли в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 2:1.

В первом периоде Тобиас Ридер вывел хозяев турнира вперёд. Немцы удерживали минимальное преимущество до середины третьего игрового отрезка, после чего Коннор Мёрфи сравнял счёт. Вскоре Патрик Хагер реализовал большинство, его шайба стала победной.

Сборная Германии набрала три очка и вышла на первое место в группе А. Вторую строчку занимают россияне, в их активе два очка.

Реклама
Еще по этой теме
Самые незабываемые игры сборной Латвии по хоккею (видео)

Самые незабываемые игры сборной Латвии по хоккею (видео)

Сборной Латвии предстоит первая битва на ЧМ! Удастся ли начать с победы?

Сборной Латвии предстоит первая битва на ЧМ! Удастся ли начать с победы?

Сборная России обыграла шведов в стартовом матче чемпионата мира по хоккею

Сборная России обыграла шведов в стартовом матче чемпионата мира по хоккею


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 120000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR

reklama.vesti.lv

Модная битва: дизайнерское платье изуродовало Водянову и Собчак Wo&Men

Модная битва: дизайнерское платье изуродовало Водянову и Собчак

Необычное хобби Ингуны Судрабы Wo&Men

Необычное хобби Ингуны Судрабы

Украине и России грозят санкции из-за Евровидения Showbiz

Украине и России грозят санкции из-за Евровидения

Google предупредила о вредоносной рассылке в Gmail Hi-Tech

Google предупредила о вредоносной рассылке в Gmail

СМИ: На съемки нового «Чужого» кровь доставляли бочками Showbiz

СМИ: На съемки нового «Чужого» кровь доставляли бочками

Германия

ЧМ по хоккею

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
PRODUKTU APMĀCĪBU PASNIEDZĒJS/-A ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/ ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
KLIENTU ADMINISTRATORS/-E FILI ...
TRAINING & QUALITY MANAGER
TRAINING & QUALITY MANAGER
http://alkoutlet.lv

Темы

 