Сборная Латвии начала ЧМ с «сухой» победы!

В субботу сборная Латвии матчем против Дании начала выступление на чемпионате мира. Интереснейший матч, собравший на трибунах арены «Lanxess» в Кельне почти 13,5 тыс. зрителей, завершился уверенной победой латышей со счетом 3:0.

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Первый период:

С первых же секунд матча команды показывали высокие скорости и открытую игру, но затем датчане постепенно завладели инициативой, они чаще шли в атаку и бросали по воротам с любых позиций, вынуждая сборную Латвии играть от обороны.

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Несмотря на то, что наша команда часто убегала в контратаки, по-настоящему опасные моменты возникали в основом у ворот Элвиса Мерзликина.

На 7-й минуте игрового отрезка две минуты штрафа получил Оскар Цибульскис. Меньшинство подопечные Боба Хартли выстояли, благодаря безупречным действиям в обороне и великолепной игре голкипера.

На 15-й минуте периода датчане пошли на латвийские ворота всеми силами, в итоге шайба оказалась под Мерзликиным, однако ее из-под него выбили уже после свистка. Завязалась потасовка, в результате которой на скамейку штрафников отправились Цибульскис и Микс Индрашис, а в составе сборной Дании - Мадс Кристенсен.

Две минуты меньшинства дались латышам очень тяжело, однако они сумели выстоять, заслужив аплодисменты трибун, которые значительно больше поддерживали именно нашу команду.

Под занавес периода обе команды совершили по нескольку опасных атак, но вратари по-прежнему действовали безупречно. При этом у Мерзликина работы было значительно больше - в первые 20 минут игры датчане перебросали латышей 18:7.

Второй период:

Второй период сборная Латвии начала значительно активнее, создавая опасные моменты уже с первых секунд. Давление на ворота Себастьяна Дама быстро принесло результат - на 4-й минуте игрового отрезка

Артур Кулда отдал отличный пас на Гинтса Майю, который бросил по воротам, а потом оказался первым на добивании - 1:0!

После заброшенной шайбы подопечные Боба Хартли воодушевились, раскрепостились и заиграли в привычный для себя хоккей - на ворота Дама следовала одна атака за другой, и многие их них были действительно опасными.

Сборная Дании была вынуждена играть от обороны, и ее атаки были не столь частыми и опасными, как в первом периоде.

Ближе к середине периода игра выровнялась, команды стали показывать открытый хоккей. Начались «качели» от одних ворот к другим, и практически каждая атака завершалась опасным моментом.

Впрочем, вскоре латыши вернули себе инициативу и периодически запирали датчан в их зоне.

Менее, чем за две минуты до перерыва сборная Латвии оказалась в большинстве - в чужой зоне правила нарушил Юлиан Якобсен. За две минуты большинства наша команда пыталась разыграть шайбу до верного, но противник в обороне не ошибался.

В итоге, игровой отрезок так и завершился при минимальном преимуществе сборной Латвии.

Третий период:

Третий период начался в равной борьбе, однако

уже на второй минуте Микс Индрашис замкнул передачу Яниса Спруктса - 2:0!

После заброшенной шайбы латыши останавливаться не собирались, тогда как датчане были вынуждены бросать в атаку все свои силы.

На 4-й минуте периода две минуты штрафа получил Николай Элерс, но наши хоккеисты возможностью разыграть лишнего не воспользовались.

К середине игрового отрезка сборная Дании окончательно ушла в атаку, вынуждая латышей лишь выбрасывать шайбу из собственной зоны. Однако затем случилось непоправимое: на 11-й минуте две минуты штрафа получил Мадс Кристенсен, а еще менее, чем через минуту Петер Регин разбил клюшкой нос Земгусу Гиргенсонсу, в результате чего поехал отдыхать на 2+2 минуты.

Сборной Латвии предстояло более минуты отыграть впятером против троих, и этот шанс упускать было нельзя.

На 13-й минуте заключительного периода Роберт Букартс отдал пас на Индрашиса, который сделал дубль и довел счет до 3:0.

В оставшееся время Дания пыталась отыграться, но Латвия действовала безукоризненно, не ошибаясь в защите и успевая атаковать.

В итоге, матч завершился со счетом 3:0 в пользу Латвии, которая впервые в своей истории начала чемпионат мира высшего дивизиона с «сухой» победы.

Следующую игру подопечные Боба Хартли проведут уже в воскресенье. Матч против сборной Словакии начнется в 21:15 и будет транслироваться на телеканале 3+.

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