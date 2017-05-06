Почти каждый второй житель не будет следить за ЧМ по хоккею

Почти каждый второй житель Латвии не планирует следить за матчами сборной страны на чемпионате мира по хоккею, показал опрос, проведенный в апреле агентством социологических исследований SKDS.

49% опрошенных не планируют следить за играми с участием сборной Латвии на всемирном хоккейном первенстве. Это на 1 процентный пункт больше, чем в 2016 году и столько же, сколько в 2015 году.

44% респондентов намерены следить за матчами сборной страны. Это самый низкий показатель. Самый высокий был в 2001 году, когда он составил 63%.

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7% опрошенных еще не решили, будут ли они следить за выступлениями сборной Латвии на чемпионате мира.

Сегодня сборная Латвии по хоккею начинает участие в чемпионате мира в Кельне матчем с командой Дании.

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