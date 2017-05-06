Почти каждый второй житель не будет следить за ЧМ по хоккею

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Почти каждый второй житель Латвии не планирует следить за матчами сборной страны на чемпионате мира по хоккею, показал опрос, проведенный в апреле агентством социологических исследований SKDS.

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49% опрошенных не планируют следить за играми с участием сборной Латвии на всемирном хоккейном первенстве. Это на 1 процентный пункт больше, чем в 2016 году и столько же, сколько в 2015 году.

44% респондентов намерены следить за матчами сборной страны. Это самый низкий показатель. Самый высокий был в 2001 году, когда он составил 63%.

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7% опрошенных еще не решили, будут ли они следить за выступлениями сборной Латвии на чемпионате мира.

Сегодня сборная Латвии по хоккею начинает участие в чемпионате мира в Кельне матчем с командой Дании.

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