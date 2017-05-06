Индрашис: Россия сильная, но мы будем играть и выигрывать

Нападающий сборной Латвии Микс Индрашис прокомментировал победу в первом матче на чемпионате мира — 2017 над Данией (3:0), а также рассказал о выступлении за рижское «Динамо», сообщает «Чемпионат».

«Начали матч не слишком уверенно, голкипер нас спас, молодец! Потом стали больше держать шайбу, поменяли ритм игры и забили. На арене очень жарко, сам лёд очень странный, мягкий. Последние минуты встречи было сложно играть. Мы изменили структуру игры, стараемся играть всегда первым номером. Теперь всем нужно бояться сборную Латвии.

Вчера посмотрел немного матч России со Швецией, ничего особенного не могу сказать.

Сами знаете, что российская сборная всегда претендует на победу на чемпионатах мира. Но мы будем играть и выигрывать.

Конечно, не слишком удачный клубный сезон мотивирует меня хорошо выступить на чемпионате мира. Начало сезона у меня было плохое, сам это знаю. Надо теперь исправлять. У меня закончился контракт с рижским «Динамо», но будущее не комментирую. Играть на мировом первенстве без контракта не страшно», — передаёт слова Индрашиса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



































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Как уже писал Русский TVNET, в субботу сборная Латвии хоккею начала выступление на чемпионате мира победой над сборной Дании со счетом 3:0.

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