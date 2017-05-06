Флойд Мэйвезер хочет приобрести один из клубов НБА

Флойд Мэйвезер возглавил рейтинг богатейших спортсменов
 

Флойд Мэйвезер возглавил рейтинг богатейших спортсменов. Фото: REUTERS/Scanpix

Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший заявил о намерении стать владельцем одного из клубов Национальной баскетбольной ассоциации. Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях сообщил о своем желании в Instagram, где опубликовал фото со встречи с легендой НБА Мэджиком Джонсоном, который сейчас занимает пост директора баскетбольных операций «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Только что провел отличную встречу с Мэджиком Джонсоном, - написал Мэйвезер. - Покупка клуба НБА для меня это вопрос времени. Если вы готовы продать свою команду НБА, пожалуйста, сообщите мне».

Свой последний бой на ринге Мэйвезер провел в 2015 году против Андре берто, после чего объявил о завершении карьеры. Но в марте объявил о возвращении в спортради поединка с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

Реклама

40-летний Мэйвезер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR

reklama.vesti.lv

Мелания Трамп получила подарок из России: мех больше не наденет! Wo&Men

Мелания Трамп получила подарок из России: мех больше не наденет!

Google предупредила о вредоносной рассылке в Gmail Hi-Tech

Google предупредила о вредоносной рассылке в Gmail

Звезда plus size разделась догола, показав целлюлит и растяжки Wo&Men

Звезда plus size разделась догола, показав целлюлит и растяжки

ФОТО: Посмотри на известную подругу Порзиньгиса Showbiz

ФОТО: Посмотри на известную подругу Порзиньгиса

Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео Hi-Tech

Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео

Бокс

Баскетбол

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
42 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 