Флойд Мэйвезер хочет приобрести один из клубов НБА

Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший заявил о намерении стать владельцем одного из клубов Национальной баскетбольной ассоциации. Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях сообщил о своем желании в Instagram, где опубликовал фото со встречи с легендой НБА Мэджиком Джонсоном, который сейчас занимает пост директора баскетбольных операций «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Только что провел отличную встречу с Мэджиком Джонсоном, - написал Мэйвезер. - Покупка клуба НБА для меня это вопрос времени. Если вы готовы продать свою команду НБА, пожалуйста, сообщите мне».

Свой последний бой на ринге Мэйвезер провел в 2015 году против Андре берто, после чего объявил о завершении карьеры. Но в марте объявил о возвращении в спортради поединка с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

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40-летний Мэйвезер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.



