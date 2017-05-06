Панарин посоветовал Шипачеву переводить зарплату в «Вегасе» на карточку жены

Хоккеист «Чикаго» и сборной России Артемий Панарин рад, что его бывший партнер по звену в петербуржском СКА Вадим Шипачев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс».

«Да, мы сегодня проснулись, и они что-то там с Дадоновым ходят, шепчутся, знают уже, - сказал Панарин в интервью »Спорт-Экспресс«. - А я-то не знал. Поэтому был сюрприз. Вадик сказал мне с утра, я его поздравил. Рад за него очень, честно. Молодец».

При этом, хоккеист не упустил случая пошутить по поводу того, что клуб Шипачева будет базироваться в центре знаменитой игорной зоны со множеством казино.

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«Невозможно будет скопить, - сказал форвард. - Надо сразу договариваться, чтобы все деньги на карточку жены поступали».

В пятницу стало известно, что Шипачев подписал двухлетний контракт с «Вегасом», зарплата хоккеиста составит 4,5 млн долларов в год. Российский форвард стал вторым игроком в составе новообразованного клуба. Ранее был подписан контракт с 21-летним нападающим Ридом Дюком.



