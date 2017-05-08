Наши хоккеисты одержали вторую победу на ЧМ и вышли в лидеры группы

Elvis Merzļikins
 

Elvis Merzļikins. Фото: Sputnik/LETA

В Кельне завершился заключительный матч третьего игрового дня чемпионата мира по хоккею. Сборная Латвии одержала победу над сборной Словакии со счетом 3:1.

На чемпионате мира по хоккею-2017 сборная Латвии одержала победу над командой Словакии, встреча завершилась со счётом 3:1. Таким образом, после трёх игровых дней латвийская сборная возглавила группу А, поскольку единственная набрала максимальное количество очков в двух встречах.

В составе Латвии забитыми голами отметились Янис Спруктс, Земгус Гиргенсонс и Андрис Джериньш. Единственная заброшенная шайба словаков на счету Михела Миклика.

В других матчах сегодняшнего игрового дня сборная России разгромила с рекордным счётом сборную Италии – 10:1, команда Канады одержала уверенную победу над Словенией – 7:2, сборная США легко сломила сопротивление Дании — 7:2, а страна-хозяйка Франция преподнесла главный сюрприз, обыграв сборную Финляндии — 5:1.


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