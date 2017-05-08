Президент Европейской легкоатлетической ассоциации подменял допинг-пробы за деньги

 

Фото: STRINGER / AFP

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) Свен Арне Хансен подменял допинг-пробы в 80-годах, когда работал генеральным директором Бислеттских игр (международных легкоатлетических соревнований, ежегодно проходящих в Осло), заявил трехкратный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира в прыжках в высоту швед Патрик Шеберг.

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Экс-спортсмен утверждает, что Хансен за деньги подменял пробы атлетов. По словам Шеберга, Хансен получал от 500 до 1000 долларов за работу.

«Мы получали деньги за допинг-тесты. Он может многое рассказать»,

- цитирует Шеберга «Р-Спорт» со ссылкой на норвежскую прессу.

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В свою очередь, Хансен сообщил, что не делал ничего подобного и заявил, что подаст в суд на Шеберга, если он не опровергнет свои слова. Норвежец возглавляет EAA с 2015 года.

Экс-пресс-атташе Бислеттских игр Анн-Лизе Хаммер и чемпионка мира в беге на 10 000 метров норвежка Ингрид Кристиансен подтвердили утверждения Шеберга.

«Я слышал, что Хансен рассказывал, что он сам сдавал допинг-тесты за проблемных спортсменов», - сказала Хаммер.

«Я поддерживаю Шеберга. Это удивительно, что Хансен является президентом Европейской легкоатлетической ассоциации», - заявила Кристиансен.

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