Тренер сборной Италии обвинил хоккеистов РФ в неуважении к сопернику

Главный тренер сборной Италии по хоккею Штефан Майр после поражения во втором матче чемпионата мира от России со счетом 1:10 раскритиковал поведение российской команды, упрекнув ее в неуважении к сопернику.

По мнению тренера, россияне чрезмерно эмоционально праздновали голы, заброшенные в ворота сборной Италии.

«Мне не понравилось, что сборная России так эмоционально праздновала свои шайбы. Соперника всегда нужно уважать. Уважения я не почувствовал. Несмотря на то, что мои ребята работали на износ», - цитирует Майра «Спорт-Экспресс».

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Наставник похвалил своих игроков за самоотдачу и подчеркнул, что его подопечные устали после первого периода, а россияне их за это наказали.

«Мы хорошо провели первый период, хоть и проиграли его со счетом 0:2. Тем не менее у нас хорошо получалось выжимать сборную России на периметр. Парни здорово поработали. А потом на нас навалилась усталость, и мы стали удаляться, слишком много удаляться, за что россияне нас наказали. Кажется, шесть шайб забросили в большинстве. В третьем периоде бензин у нас совсем закончился», - констатировал тренер.

В третьем матче первенства мирового россияне встретятся 8 мая с командой Германии.

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