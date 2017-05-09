ЧМ-2017: США сильнее Швеции, Чехия совершила камбэк против финнов

Сборная США нанесла поражение команде Швеции со счетом 4:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

В составе американской команды дважды отличился Джонни Годро, еще по шайбу на счету Клейтон Келлер и Джей Ти Комфер. За Швецию дубль оформил Элиас Линдхольм, а еще один гол в активе Виктора Хедмана.

Национальная команда США, имея 6 очков, вышла на второе место в группе А. Шведы с четырьмя очками расположились на четвертой строчке.

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США – Швеция 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Линдхольм (Строльман); 1:1 – 3 Келлер (Труба, Айкел); 1:2 – 13 Линдхольм (Экман-Ларссон); 1:3 – 18 Хедман (Лундквист, Клингберг); 2:3 – 18 Годро (Ларкин); 3:3 – 22 Годро (Ли, Айкел); 4:3 – 51 Комфер (Ларкин, Мерфи).

В группе В сборная Чехии одержала волевую победу над Финляндией.

В первом периоде чехи пропустили три шайбы, авторами которых стали Валттери Фильппула, Топи Яакола и Вилле Лаюнен. А в концовке матча благодаря усилиям Романа Горака, Радко Гудаса и Яна Коваржа финны сумели сравнять счет. Победитель определился в серии буллитов, решающую шайбу забросил Робин Ганзал.

Финляндия – Чехия 3:4 Б (3:0, 0:0, 0:3)

Шайбы: 1:0 – 1 Филппула (Рантанен, Ахо); 2:0 – 2 Яакола (Филппула, Рантанен); 3:0 – 13 Лаюнен (Аалтонен, Пильстрем); 3:1 – 47 Горак (Червенка, Пастрняк); 3:2 – 57 Гудас (Крейчик); 3:3 – 58 Коварж (Пастрняк).

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