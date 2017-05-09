Сможет ли сборная Латвии продолжить победную серию?

Сборная Латвии по хоккею впервые начала чемпионат мира с двух побед подряд. Во вторник подопечным Боба Хартли предстоит встретиться со сборной Италии. Начало игры - в 17:15. Прямую трансляцию на русском языке проведет телеканал 3+.

На старте чемпионата Латвия со счетом 3:0 обыграла Данию, а в следующей игре трижды реализовала большинство и со счетом 3:1 победила Словакию.





































































Aizvērt ЧМ по хоккею: Латвия - Словакия Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA Edijs Pālens/LETA







В свою очередь итальянцы в первом матче со счетом 2:3 в овертайме уступили словакам, а на следующий день потерпели разгромной поражение со счетом 1:10 от сборной России.



































Aizvērt Латвия начала чемпионат с победы над датчанами LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







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После второго круга сборная Латвии находилась в лидерах группы и являлась единственной командой, которая пропустила всего одну шайбу. Главным образом, это заслуга Элвиса Мерзликина. Он будет защищать ворота и в сегодняшнем матче.

Отметим, что для Италии этот год стал годом возвращения в элитный дивизион чемпионата мира.









































































































































Aizvērt Латвийские фаны на ЧМ по хоккею в Кельне Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA Edija Palēns/LETA







В вечернем матче в Кельне встретятся Словакия с Данией. Матч начнется в 21:15.

Как уже сообщал Русский TVNET, на этом ЧМ Латвии не сможет помочь нападающий Лаурис Дарзиньш, который получил травму на тренировке перед стартом чемпионата. Кроме того, из-за проблем со здоровьем в турнире не принимают участие защитники Оскар Бартулис и Кришьянис Редлихс, а также нападающие Мартиньш Карсумс и Микелис Редлихс.

Латвийская хоккейная федерация поставила перед сборной цель выйти в четвертьфинал.

В последний раз Латвия добивалась этого в 2009 году, когда в Швейцарии повторила свой лучший результат и заняла 7 место. Такое же место наша сборная занимала в 1997 и 2004 годах, тогда как в других чемпионатах лучшим стало десятое место в 2012 году.

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