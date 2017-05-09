Шарапова проиграла критиковавшей ее Бушар

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла канадке Эжени Бушар во втором круге турнира категории Premier в Мадриде.

Встреча прошла в ночь на вторник, 9 мая, и завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу 23-летней канадки. Теннисистки провели на корте 2 часа 51 минуту и по пять раз взяли подачу друг друга.

Бушар впервые обыграла Шарапову. Счет в их личном противостоянии стал 4:1 в пользу 30-летней россиянки. В 1/8 финала канадская теннисистка, занимающая 60-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сыграет с немкой Ажелик Кербер (2).

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В апреле канадка заявляла, что разочарована в Шараповой из-за употребления мельдония, и выступила против выдачи россиянке специальных приглашений (wild card) на соревнования.

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