На марафоне «Lattelecom» будет самый больший призовой фонд в истории соревнований

В этом году на Рижском марафоне «Lattelecom» будет самый больший призовой фонд в истории соревнований, сообщили организаторы.

Марафону, который состоится в воскресенье, присвоена бронзовая категория качества Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Одновременно этот забег будет и чемпионатом Латвии.

В этом году бегуны будут бороться за призовой фонд в размере 50 000 евро,

который предназначен для пяти лучших участников марафона, трех лучших латвийских бегунов и трех лучших участников полумарафона. Памятные медали марафона получат абсолютно все бегуны, которые финишируют в одном из забегов 14 мая и на детской дистанции «Rimi».

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Из общего призового фонда 27 000 евро выделены для пяти победителей марафонской дистанции, 19 000 евро - для трех лучших латвийских марафонистов, 4000 евро - для трех победителей полумарафона.

Дополнительно к призовому фонду за новый рекорд марафона среди мужчин, который составит как минимум 2 часа, 11 минут и 45 секунд, будет выплачена премия в размере 2000 евро, за рекорд среди женщин, который составит как минимум 2 часа 36 минут и 50 секунд - 1000 евро.

Основной претенденткой на титул чемпионки Латвии в марафоне является Анита Кажемака, среди мужчин - Валерий Жолнерович, конкуренцию которому составит Янис Гиргенсонс. В полумарафоне наиболее реальным претендентом на победу считается Янис Вишкерс.

Титулованная марафонистка Елена Прокопчук в этом году из-за проблем со здоровьем в марафоне «Lattelecom» участвовать не будет.

Помимо латвийских спортсменов, в Рижском марафоне примут участие также сильные бегуны из Кении, Эфиопии, Японии и Марокко.

Рижский марафон проводится с 1991 года. В прошлом году это спортивное мероприятие собрало 33 000 участников из 65 стран мира. С 2007 года в сотрудничестве с Рижской думой марафон организует агентство «NECom».

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