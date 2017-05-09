ЧМ по хоккею: Латвия одержала третью победу подряд

 

Фото: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 9 мая на Чемпионате мира по хоккею в немецком Кельне, на «Ланксесс Арене» прошел матч третьего тура между сборными Латвии и Италии. Это был один из самых интересных матчей сегодняшнего игрового дня.

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Статистика личных встреч напомнила нам, что в последний раз итальянцы обыгрывали Латвию уже более 10-ти лет назад, но все таки обыгрывали. Сегодня итальянцам не удалось повторить свой успех.

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Латвия одержала третью победу подряд со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0), и набрав 9 очков перед играми с сильнейшими командами лидирует в своей группе (А).

Обе шайбы в ворота итальянцев забил Андрис Джериньш.

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Следующий матч латвийская сборная проведет 11 мая, когда ей предстоит сразиться со Швецией.

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Лучшим результатом сборной Латвии на чемпионатах мира было седьмое место в 1997, 2004 и 2009 годах. В прошлом году латвийские хоккеисты на мировом первенстве заняли 13-е место.

Сборная Латвии выступающая под руководством канадского тренера Роберта Хартли в матче первого тура разобралась с датчанами 3-0 а во втором туре, довольно неожиданно обыграла Словакию 3-1 и занимает вторую строчку в группе А.

Сборная Италии - в двух матчах завоевала 1 очко и теперь расположились на 7-ом месте в группе.

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