ЧМ по хоккею: Латвия одержала третью победу подряд

Статистика личных встреч напомнила нам, что в последний раз итальянцы обыгрывали Латвию уже более 10-ти лет назад, но все таки обыгрывали. Сегодня итальянцам не удалось повторить свой успех.

Twitter

Латвия одержала третью победу подряд со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0), и набрав 9 очков перед играми с сильнейшими командами лидирует в своей группе (А).

Обе шайбы в ворота итальянцев забил Андрис Джериньш.

Twitter

Lights down in Cologne!



That can only mean one thing:

🇮🇹 #ITAvsLAT 🇱🇻 is next at #IIHFWorlds pic.twitter.com/ahe4pLV9AU— IIHF (@IIHFHockey) May 9, 2017