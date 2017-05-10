Число подписчиков Порзиньгиса в Instagram превысило миллион

Звезда клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Кристап Порзиньгис сейчас является самым известным спортсменом Латвии. Это подтверждает и число его подписчиков в социальной сети «Instagram», которое уже превысило миллион. Порзиньгис - достаточно активный пользователь этой соцсети. Он публикует фотографии, на которых позирует со своими братьями и звездами спорта, к примеру, бразильской футбольной звездой Неймаром, а также просто моменты из игр.
- Порзиньгис сообщил о своем решении: Буду играть за сборную Латвии! 24 апреля 2017 г.
Еще по этой теме