Число подписчиков Порзиньгиса в Instagram превысило миллион

Кристап Порзиньгис
 

Кристап Порзиньгис. Фото: Ieva Lūka / LETA

Звезда клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Кристап Порзиньгис сейчас является самым известным спортсменом Латвии. Это подтверждает и число его подписчиков в социальной сети «Instagram», которое уже превысило миллион. Порзиньгис - достаточно активный пользователь этой соцсети. Он публикует фотографии, на которых позирует со своими братьями и звездами спорта, к примеру, бразильской футбольной звездой Неймаром, а также просто моменты из игр.

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