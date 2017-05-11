Севастова впервые в карьере войдет в Топ-20 рейтинга WTA

Анастасия Севастова
 

Анастасия Севастова. Фото: EPA/LETA

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова великолепно продолжает турнир серии «Premier» в Мадриде. В четверг со счетом 6:3, 6:3 она обыграла Кики Бертенс из Нидерландов и вышла в полуфинал. Благодаря этой победе Севастова на следующей неделе впервые в карьере войдет в Топ-20 теннисисток мира.

Матч продолжался 1 час и 12 минут.

За выход в полуфинал спортсменка уже заработала 390 рейтинговых очков и премию в размере 257 555 евро.

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До этого Севастова ни разу не достигала полуфинала турнира серии «Premier».

Сейчас в рейтинге WTA Севастова занимает 22 позицию (лучший показатель в карьере).

В полуфинале она сразится в румынкой Симоной Халеп (8 строчка рейтинга), которая в четвертьфинале с результатом 6:1, 6:1 разгромила американку Коко Вандевей, занимающую в рейтине WTA 20 позицию.

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